Når finværet slår til, myldrer det av små og store som soler seg og bader på Fuglevikstranda og omegn, og parkeringsplassene er så fulle at mange setter bilene sine langs Sømsveien. Randesund er en bydel med stor utbygging og jevn vekst i folketall, og det bygges ut boliger som ikke minst passer godt for barnefamilier. Da er tilgang til badeplasser og sjønære friområder en viktig kvalitet med nærområdet. Randesund bydel er vel ellers ikke akkurat tilgodesett med så mange tilbud. Vi mangler bibliotek og andre steder å samles, men fine friområder har vi heldigvis i rikt monn.

Dessverre har kommunen vår i en årrekke har valgt å avsette et av de aller flotteste områdene, med den desidert største parkeringsplassen, til fristrand for naturister. Jeg tror ikke jeg er alene om å holde meg unna dette området i sommersesongen, ikke fordi jeg er spesielt fintfølende eller prippen, men jeg har vel den helt alminnelige bluferdigheten som de fleste i vår kultur har. Dersom jeg hadde hatt små barn, hadde jeg heller ikke tenkt at dette var stedet å gå med dem, selv om man helt sikkert kan si mye fint om prinsippet ved å la nakenhet være naturlig og at vi kanskje kunne fått mindre kroppspress i samfunnet og alt det der. Vi lever rett og slett ikke i et samfunn der nakenhet er en veldig naturlig og avslappet greie.

Et søk på nettet brakte meg til en ti år gammel sak i Fædrelandsvennen, hvor det var politisk behandling om Naturistforeningen skulle få forlenget sin leieavtale med ti år. Den gang var uønsket seksuell aktivitet i området et sentralt moment i den politiske debatten, noe jeg også husker fra avisspaltene på 90-tallet. Det politiske flertallet stemte dessverre for å fornye kontrakten, og denne gjelder visst nå til 2027. Jeg håper at det da kan settes et endelig punktum for denne prioriteringen av en særgruppe, på bekostning av vanlige beboere i bydelen. Jeg antar de fleste av naturistene ikke er fra lokalmiljøet, men tilreisende fra andre steder og at det er derfor dette området har så mye bedre parkeringsmuligheter enn de andre badeplassene på Søm.

Området fremstår som dårlig røktet, med et provisorisk reparert gjerde og en oppslagstavle med oppslag som har hengt der siden 1998. Min tolkning er derfor at de som benytter seg av det, kjenner lite ansvar for det. Dette er et altfor verdifullt areal, beliggende i en folkerik bydel, til at det er rett å sette det av til en meget smal gruppe brukere, som for øvrig har et aldeles utmerket tilbud bare noen kilometer unna, i Isefjær. Nå må det snart være bydelens egne folk sin tur til å bruke dette flotte naturområdet!