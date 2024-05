Folkemordet som pågår i Gaza nå starta i 1948, og ser ut til å kulminere nå, 76 år seinere. Mange forsøker å si at det som skjer i Palestina er en eldgammel konflikt, men den starta ved opprettelsen av staten Israel. Dagen etter at Israel erklærte seg som en selvstendig stat, ble nedslaktinga av palestinerne - som allerede var i gang - intensivert. Det som skjedde den ganga, er sammenlignbart med det vi ser i Gaza i dag.

Den pågående katastrofen i Palestina starta i 1948. Nakbaen, som er det arabiske ordet for den katastrofen som ramma dem i 1948, har aldri tatt slutt. Men katastrofen som fortsetter den dag i dag, og den fordrivelsen vi ser i Gaza hvor palestinerne drives fra skanse til skanse, er en enda mer brutal massakre enn den massakren som vitnemål og dokumentasjon fra 1948 forteller oss.

Det er ingen som lenger kan hevde at 1948 ikke var en brutal massakre på og fordrivelse av palestinere. Sivile ble bevisst drept, og hundrevis av palestinske landsbyer ble ødelagt. Det vet vi fra israelske militære arkiver, hvor vi finner dokumenter som beskriver i detalj hvordan den israelske hæren gikk fram og hvordan planen deres så ut. Arkivmaterialet ble gjort offentlig på 1980-tallet, men vi ser fortsatt fundamentalister og «venner av Israel» som hevder dette ikke skjedde. Som om de vet mer enn Israels militære ledere. De må nærmest leve i en parallell virkelighet.

De traumene som palestinerne også i vår kommune har blitt påført, vil vare lenge.

Jonathan Cook, tidligere journalist i The Guardian og The Observer, har blant annet skrevet boka «Disappearing Palestine. Israel’s experiments in human despair» (2008). Der skreiv han om et Palestina som raskt forsvinner. «I løpet av mange tiår har Israel utviklet og foredlet politikk for å spre, fengsle og utarme det palestinske folket i et nådeløst forsøk på å ødelegge dem som nasjon» Israel har «industrialisert palestinsk fordrivelse gjennom stadig mer sofistikert systemer som portforbud, murer, tillatelser og landkonfiskering.» Israel har forvandla Vestbredden og Gaza til laboratorier for å «teste infrastrukturen for innesperring, skapt en lukrativ forsvarsindustri ved å være banebrytende i teknologiene som trengs for å kontrollere folkemengder, overvåking, kollektiv avstraffelse og krigføring i byer.» Dette er normaliseringa av okkupasjonen av Palestina som har vart i 76 år. Siden hans bok kom ut har en palestinernes hverdag i Gaza blitt til et daglig helvete på jord, da de fra 2007 ble satt under brutal blokade. Det er dette klaustrofobiske livet som er bakteppet for den palestinske frigjøringskampen som har holdt på siden 1948. I varierende former.

Mange i den vestlige delen av verden har berøringsangst. De bruker tilsynelatende all energi på å finne «akseptable», ord så de slipper å måtte forsvare seg mot kritikk, beskyldninger om antisemittisme. Derfor vil de ikke «velge side». Velge side? For eller mot folkemord?

Denne berøringsangsten og feigheten gjør at de ikke vil fordømme terroren som palestinerne utsettes for av den israelske staten. Også Kristiansand kommunes ordfører har tilsynelatende den samme berøringsangsten. Når skal vi høre han fordømme nedslaktinga av palestinerne og det folkemordet som pågår? Når skal palestinerne som bor i Agder høre noen ordførere eller rådmenn rykke ut og slå ring om dem, og vise omsorg for den lidelsen de påføres direkte og indirekte ved at deres familier og venner i Gaza utsettes for dette brutale folkemordet? Selv aktivister som støtter palestinernes rett til frihet og selvbestemmelse blir syke av at ikke noen ansvarlige politikere kan ta ansvar og i alle fall gi dem sin støtte. En ordfører er ordfører for alle kommunens innbyggere, det betyr at selv jeg må forholde meg til at min ordfører er en Høyre-mann.

Ja, hvor er høyresida i diskusjonen om Norges holdning til folkemordet i Gaza? Det er så stille derfra at det er uhyggelig. De traumene som palestinerne også i vår kommune har blitt påført, vil vare lenge. Selv ikke et virkelig mottaksapparat har kommunene stilt opp med for de palestinerne som sliter, som hver dag går på jobb uten å vite når neste bombe eller kule treffer, og som kan komme til å treffe en av deres kjære - ikke bare i Gaza, men også på Vestbredden.

Mahmoud Darwish, den palestinske nasjonalpoeten, har skrevet diktet «Huset myrdet», hvor han skriver at mordet på huset også et massemord, «selv om det er tomt for alt levende. Det er en massegrav for de grunnleggende materialene som trengs for å bygge. Etter ødeleggelsene forteller gjenstandene sine historier. Våre ting døde som oss, men de ble ikke begravd med oss.»

Vi vet ikke hva som skal skje med menneskene i Gaza, eller hvordan en gjenoppbygging kan bli. Men vi vet at palestinerne er et utholdende og stolt folkeslag. Gaza skal igjen bli et sted hvor palestinerne skal gjenoppbygge sine liv, synge, danse, elske - leve. Når massakrene tar slutt, og når palestinerne som overlever har fått sin frihet, og Nakbaen endelig tar slutt.