Norsk Kjernekraft kan med politisk vilje ha klar sine første kjernekraftverk i 2033-2034, de vil da bruke samme arealer som en fotballbane og vare i 100 år.

Kjernekraft er stabilt, forutsigbart og rimelig. Havvind er ikke det.

Hor mange vindturbiner må du ha for å kompensere for et modulært kjernekraftverk, når er vindparken Sørlige Norsjø 2 ferdig, og hvor lenge varer en slik park? Kjernekraft varer 100 år, hva med havvind? Du har selv brukt argumentet om at kjernekraft ikke er aktuelt før 2040, det er ikke korrekt. Det har også forskere slått fast at ikke stemmer. Men hva med å ta en debatt mellom deg og Steffen Sæle om kjernekraft og havvind, hva som er best på lang sikt, og hva som er best på kort sikt? Hva som gir stabil kraft, og hva som gir ustabil kraft? En debatt med dere to på Agderkonferansen hadde vært i alles interesse. I og med at du selv hevder du har en såpass god sak, så burde ikke en slik debatt være noe du frykter. Tar du den utfordringen Høye Høyesen, og viser at du har mot nok til å argumentere for havvind mot kjernekraft? Hvis ikke det er i NHO eller LOs interesse med en slik debatt, hva med å gi Norsk Kjernekraft AS 1 time til å holde foredrag om sine fremtidsplaner innen kjernekraft i Norge?