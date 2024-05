Det handler om å tilgjengeliggjøre gratis bind og tamponger på ulike lokasjoner der studenter oppholder seg, som Studentsenteret, Spicheren treningssenter og Bluebox studenthus.

Agder Arbeiderparti vil gjerne ha det i våre videregående skoler i Agder, men ble nedstemt av de styrende partiene Høyre, Frp, KrF, V og PP i desember 2023 da vi fremmet forslag om det.

I en undersøkelse utført av Respons analyse i 2022 svarer 77 prosent av jenter under 25 år at de har opplevd ubehagelige situasjoner på grunn av manglende tilgang til bind og tamponger mens de har mensen. Nesten en tredjedel av jentene synes også det er flaut å kjøpe det i butikken.

Det er fort gjort å glemme å ta med seg bind, og mensen kan komme uventet og uforutsigbart. Gratis tilgang på bind og tamponger vil fjerne noe av stresset som unge jenter opplever i dag. Dessuten er det mange steder gratis med kondomer, hvorfor skal det ikke være gratis med bind og tamponger?

Det å snakke om mensen er fortsatt skambelagt og flaut for mange unge jenter. Dersom gratis bind er like tilgjengelig som dopapir og kondomer, vil det gjøre hverdagen tryggere for mange jenter.

Vi trenger å rope høyt om kvinnehelse. Vi er glade for det økte fokuset på kvinnehelse som vises i samfunnet. Arbeiderpartiet vil ha en økt satsning på kvinnehelse på flere områder. Det betyr midler til forskning på kvinnehelse generelt, i arbeidslivet, i helsevesenet og familien.

På vegne av alle jenter vil vi jobbe for at bind og tamponger skal bli gratis tilgjengelig på våre videregående skoler i Agder.