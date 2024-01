Derfor er vi i STA like opptatt av de forebyggende perspektivene som selve straffeutmålingen. Det at flere i akademia kan tolke reglementet i ulike retninger er problematisk.

Eksamen under vår utdanning er en av måtene studentene testes på i forhold til sin kunnskap og erfaring. Dette reglementet skal ikke være åpent for tolking. Erfaringsmessig er det ytterst få studenter som intensjonelt fusker. Det er viktig for STA å presisere at vi ikke er imot straff hvis en student har fusket, men det er like viktig at man opplever rettferdig behandling og god kommunikasjon fra institusjonen.

Maiken Køien Andersen leder i Studentorganisasjonen

Vurderingsformer og fuskereglementet har vært og vil nok i fremtiden fremover være et dagsaktuelt tema for studentene ved UiA. Dette er et tema som regelmessig også blir diskutert av Studentparlamentet ved UiA. Den 25.10.2023 ble diskusjonen igjen satt på dagsorden, og her vedtok parlamentet fem krav vi mener må være på plass slik at reglementet blir enklere og mer rettferdig:

• Det skal være mer fokus på forebyggende tiltak. Det er Universitetet i Agder (UiA) sitt ansvar at studentene er opplyst om korrekt kildebruk og akademisk skriving.

• Hvis straffen om å utestenge studenter fra alle norske UH-institusjoner skal opprettholdes, må det utarbeides overordnende felles retningslinjer for alle UH-institusjoner.

• Studenters rettssikkerhet skal være en sterk prioritet hvis studenten blir mistenkt for å fuske. UiA har ansvaret for å gi studenten tilgang på all informasjon og gi tilgang til alle ressurser som studenten kan benytte seg av.

• UiA sin nettside om fusk og plagiat skal være tilgjengelig og lettleselig på både norsk og engelsk.

• Det skal være en større gradering av strafferammene. Det skal være større nyansering av sakene i forhold til hvilken straff man mottar. STA mener at den mildeste straffen skal være annullert eksamen med mulighet til å ta eksamen på nytt.

Det er få ting studenter kan gjøre som får direkte konsekvenser for studietiden deres. Å bli tatt for å fusk har potensiale til å få flere konsekvenser enn bare tap av studierett. Ved tap av studierett mister studentene mulighet til å motta studielån fra Lånekassen som ofte er hovedinntektskilden for denne samfunnsgruppen. Dette vil si at man må legge om livet sitt i den perioden hvor sanksjonene mot studenten trer i kraft.

Derfor er det en forventning fra STA at reglementet er tydelig og godt kommunisert til alle studenter ved norske utdanningsinstitusjoner.

Vi vil gratulerer påtroppende statsråd Oddmund Hoel med en viktig posisjon i regjeringen. Hoel har et viktig arbeid fremover for å sikre rettighetene til studentene og gjøre hverdagen mer forutsigbar. Det skal ikke være åpent for tolkning.