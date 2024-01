Ny i styret er Tor Kristian Ludvigsen (KrF). Han ble valgt inn i bystyret i 2023, og deretter valgt som leder for kultur - og idrettsutvalget. Nå har han fått nok et viktig verv.

Ute av Cultivas styre er Arvid Solheim. Han er leder av Blå Kors og ønsket opprinnelig gjenvalg. Men det gjorde ikke inntrykk på valgkomiteen. De ønsket å erstatte Solheim med professor i kunstig intelligens ved UiA, Morten Goodwin.

Det har stormet rundt Cultiva den siste tiden. Kritikken fikk økt styrke etter at det ble kjent at styrelederen, Kjersti Løken Stavrum, selv hadde en rolle i den omstridte filmen «Perleporten». Som Cultiva hadde støttet med i alt en mill. kroner. Styrepapirene ble lenge forsøkt hemmeligholdt, men måtte etter at bl. a. Argument Agder skrev om saken åpnes for offentlig innsyn. Begrunnelsen var beskyttelse av kunstneriske ideer og forretningssensitiv informasjon.

Da «Cultiva Ekspress» i første omgang bevilget kr. 300 000 til «Perleporten», og senere utvidet tilskuddet med kr. 700 000, ble det hevdet at filmen vil være «et kunstprosjekt byen kan smykke seg med i lang tid fremover». Men meget å smykke seg med for byen ble det ikke. Verken for Cultiva eller kulturmiljøet.

Filmen ble nemlig slaktet av store deler av filmmiljøet. Nestoren blant Norges filmanmeldere, Einar Guldvog Staalesen, hevdet i sin anmeldelse at «Det ufine svekker filmen som film. Den er ubekvem.» Publikums mottakelse av filmen viste at Guldvog Staalesen ikke tok for hardt i. Den solgte bare en tredjedel av det budsjetterte antall billetter. Og de svulstige målsettinger som filmskaperne og Cultiva forespeilte kunstmiljøet og byen ble ikke innfridd.

«Perleporten» påførte dermed filmskaperne et stort finansielt tap. Det fremgår av nå offentligjorde dokumenter at den private risikokapitalen for realiseringen av filmprosjektet utgjorde 2,33 mill kr. Som nå må ansees som tapt i sin helhet.

Filmen skal være inspirert av «en sann historie», og hovedpersonen ligner til forveksling den kjente og omstridte forretningsmannen Einar Øgrey Brandsdal. Som har mektige uvenner. At store deler av dokumentene ble hemmeligholdt for å verne «forretningssensitiv informasjon» er påfallende. Dersom filmskaperne brukte egne private midler som risikokapital ville det i seg selv ikke være «forretningssensitivt». Men hvis filmen helt eller delvis er finansiert av kilder med et anstrengt forhold til filmens hovedperson ville det i aller høyeste grad være «forretningssensitivt».

Det nye styret i Cultiva har altså en jobb å gjøre i å forbedre stiftelsens anseelse og rykte. Det krever at stiftelsen opptrer upartisk og i full åpenhet. Om de siste styreendringer er tilstrekkelig er imidlertid tvilsomt. Til det bærer endringene mer preg av overflatisk polering enn det som åpenbart må til. En grundig hovedrengjøring!