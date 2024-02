De angrep 7. oktober og drepte bestialsk 1200 personer og tok mer enn 200 gisler, som visstnok lever som slaver inne i Gaza (fortalt av de som har blitt frigitt). Israel forbanner seg derfor på at Hamas skal knekkes, og når "krigerne" gjemmer seg blant beboerne i Gaza, på sykehusene og blant kvinner og barn, og bruker Røde Kors sine ambulanser til å frakte våpen, så blir det ugreit å krige. Av alle intervjuene vi har sett fra Gaza, hvor innbyggerne klager over umenneskelighet fra Israel og Vesten, har vi ennå ikke hørt at reporterne har sagt til dem: "Men det var jo Hamas som begynte, ikke sant?"