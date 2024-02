Ja, så var kampen om firfislene i Lundeelva over. Eller var det på et høyere plan kampen utspilte seg? Kampen om å overleve, selve eksistensgrunnlaget? To live or die? Søgne, or not to be? Vel, dette ble jo litt ordspill, men ikke verre enn det har vært i kampens hette, unnskyld, hete.

Dette innlegget skriver jeg torsdag 1. februar i det Herrens år 2024. Kvelden før Kvelden. Men, jeg vil allerede nå komme med en påstand, at uansett utfall, er det vinnerne som har tapt. Gjensidig respekt, vennlighet og troverdighet har blitt ofret på trassens alter. Mitt foreløpig siste ord om denne lokale krigen: Shame on you all!