Nå i vinter har vi hatt noen snøfall i Agder hvor det tidvis har kommet mye snø. Da må man skuffe vekk snøen, for ellers går det på sikkerheten løs på veiene!

Så nå er vi vitne til at det ble brukt for mange kroner på for kort tid i Agder for den snøen og vinden som kom. Vi så også at de 5 drivhusene på venstre side av veien når man kjører til Grimstad ble knust til pinneved av vær og vind og snø. Vi får håpe at forsikringen kan dekke nok i slike unntakstilfeller, og kanskje trenger vi også nye lover og/eller eventuelt forskrifter for å regulere dette bedre.

Staten bør gi nok finansiell kapital til kommunene når det blir mer snø på kortere tid enn noen hadde sett og forestilt seg. Og dermed må staten ta ansvar for penger brukt til lønn, salting, strøing, brøyting og arbeid på offentlige veier.

Kanskje staten burde ha en fleksibel pott for avsetning til å håndtere snø og/eller is når dette kommer? Vi skal heller rose kommunale arbeidere for godt arbeid når det ble vinter, enn å kritisere bruken av tid og penger til dette formålet, for intensjonen har vært god, og det er poenget, og det bør også statsminister Jonas Gahr Støre merke seg og verdsette.