Dersom en skal benytte samme løsning som ved Nedre Lundsvei, er jeg meget skeptisk til prosjektet. Her har man innført 40 km/t og hevet kryssområdet, en kostbar løsning som etter det jeg kan se, ikke har redusert farten i særlig grad. Det som etter min mening er viktig, er å tvinge bilistene ned i hastighet, og det kan oppnås meget effektivt og billig ved å anlegge et opphøyd gangfelt. Da vil en få midler til å legge fartsdempere på hele strekningen fra Arenfeldts vei til Strandveien og andre steder der fartsnivået på fylkesveier er for høyt.

Jeg skjønner ikke fylkeskommunens politikk i forhold til fartsdempende tiltak. I Venneslaveien fra Kvarstein og nordover er det separat gang/sykkelvei, god oversikt og bebyggelse i forholdsvis god avstand fra veien. Her ble det for mange år siden innført 40 km fartsgrense, og det ble lagt flere fartsdempere/opphøyde gangfelt. Venneslaveien gjennom Mosby sentrum har tosidig bebyggelse tett innpå veien, smale fortau og flere uoversiktlige kryss. Innføring av 40 km fartgrense og opphøyde gangfelt gjennom Mosby har stått høyt prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan i flere tiår. Først for et par år siden ble de ønskede tiltakene gjennomført.

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for trafikksikkerhet og har for mange år siden vedtatt 0-visjon for trafikkulykker. Dette må følges opp med nødvendige tiltak på fylkets eget veinett.