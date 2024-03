Valget tok de etter et møte med Nasjonalforeningen for folkehelsen tidligere i år. Samtidig som dette utspillet antakelig får store oppslag i aviser landet rundt lanserer Kiwi pris-lås på alle store sjokoladeplater fra Freia med nesten 40 % prisavslag frem til 31. mars. Dette er heller ikke første gang Kiwi laserer kjempetilbud på sjokoladevarer etter nyttår. I likhet med andre kjeder vet Kiwi at tilbud på sjokolade er attraktivt for kundene. Derfor avløser sjokolade-tilbudene hverandre nærmest kontinuerlig i butikkene.

Vi lever i et fritt land og det er ikke ulovlig å selge sjokolade, men når Kiwis ledelse utbasunerer en ny politikk på denne måten vil jeg kalle det for et PR-stunt som alle og enhver bør gjennomskue. Jeg mener egentlig at dette er så hodeløst at det kanskje hører hjemme på Norgesgruppens styrebord.

Å fjerne søtsaker fra kassene har vært et tema for helsemyndighetene helt siden 1960-tallet. Siden har det gått i bølger. I perioder har det skjedd, men så kommer nye kjøpmenn eller ledere og finner ut at, jo selvsagt selger vi vesentlig mer sjokolade dersom plasseringen er ved kassene. Så er den blitt flyttet tilbake. Sjokolade er det mest attraktive «ekstrasalget» butikkene får før kunden betaler.

Så er det kommet en ny trend de siste årene. Småsjokolader som tidligere lå i lukkede plastbokser med et lokk som stadig falt ned og irriterte kundene mens løs-vekt sjokoladen ble forsøkt fylt oppi dertil egnede papirposer, står nå ofte helt åpent på paller i butikklokalene, i mange varianter og i store mengder. For 50 år siden ville denne formen for åpen vareeksponering blitt stanset av det som da het Næringsmiddelkontrollen. Det samme ville også skjedd med bakervarer og andre varer eksponeres på samme måte, og som det ikke er naturlig å skylle i vann før de spises.

Min konklusjon er: Kiwis utspill om å flytte søtsaker fra kassene betyr svært lite for norsk folkehelse så lenge kjeden fortsetter en aggressiv tilbudspolitikk på de samme produktene. At noen av disse varene antakelig av og til også selges til priser under innkjøpspris betyr samtidig at andre, og sikkert sunnere varer blir dyrere. Ingen av de store kjedene driver nemlig butikk for «moro» skyld, men for å tjene penger. Så lenge konkurransen i markedet fungerer tilfredsstillende er ikke det galt, men kundene bør bli spart for den type utspill som Kiwis kommunikasjonssjef og ansvarlig for bærekraft her har kommet med. Utspillet er ikke troverdig sett i lys av kjedens øvrige prispolitikk på sjokolade.