I have a dream...

Jeg sitter og leser den hyggelige nyheten i Fvn om midlene som Stiftelsen Sparebanken Sør har tildelt Kilden Dialog og klinikk for psykisk helse ved Sørlandets sykehus. Drøye 15 millioner er jo fantastisk og vil garantert bidra til at flere får anledning til å være med i de positive aktivitetene som søkerne nå inviterer til! Det er da at tankene mine begynner å svirre.