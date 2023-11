«Men israelske myndigheter får nå fortjent kritikk fra stadig større deler av verdenssamfunnet for overdreven maktbruk. Som resulterer i voldsomme lidelser for sivilbefolkningen.»

Da terrororganisasjonen Hamas begikk sine bestialske krigsforbrytelser mot Israel 7. oktober, så visste Hamas av erfaring at Israel ville respondere, og at responsen ville bli hard.

Selv om Hamas brukte lang tid på å planlegge sine usle terrorhandlinger, benyttet de ikke planleggingstiden til å lage beskyttelse for sivilbefolkningen.

Hamas har tuneller under Gaza. Det antydes 50 mil, dvs nesten veistrekningen Stavanger - Oslo! Det er plass til mange sivile i 50 mil med tuneller. Hamas kunne ha redusert sivilbefolkningens lidelser og sørget for at de sivile tapene ikke ble så store.

Er det ikke naturlig og rimelig at kritikken over sivile tap og lidelser rettes til makthaverne i Gaza, Hamas, som har ansvar for å lage bomberom og beskyttelse for sine sivile? Når Hamas ikke tar dette ansvaret alvorlig, når det internasjonale samfunnet og avisens leder ikke kritiserer dem for dette, så skjer det absurde at kritikken rettes mot den angrepne part, mot Israel.

Ser ikke avisens leder at det var nettopp dette Hamas ville oppnå? At hat og kritikk rammer Israel! Israel gikk ikke til krig mot Gaza og Hamas. Det var Hamas som angrep Israel og terroriserte og tok gisler.

Til slutt vil jeg minne om at Hamas fortsatt skyter raketter mot israelsk sivilbefolkning. Hamas ledelse har sagt at de vil utføre nye terrorhandlinger til alle israelere er borte. Dette er trusselen Israel står overfor.

Hamas har rundt 240 gisler.

Hvor bør sympatien være? Hvor bør kritikken sendes?