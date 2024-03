Flere bomstasjoner og økte bompenger i og rundt Kristiansand medfører at privatøkonomien til folk blir dårligere og at mange arbeidsplasser vil gå tapt.

Bystyresaken om: Samferdselspakke for Kristiandsregionen fase 3 – justering av plassering av bomstasjoner, er dessverre et trist bevis på dette. At Kleppelista sitt forslag om å avvise og forkaste dette forslaget bare fikk 15 stemmer taler sitt tydelige språk: Fakta er at det store flertallet i Kristiansand bystyre med Høyre og AP i spissen elsker bompenger.

Hvem av alle de som i dag handler og jobber på eksempelvis Sørlandssenteret vil fortsette å reise dit når det å handle og jobbe i Sørlandsparken nå vil medføre store ekstra negative økonomiske kostnader gjennom nye bomstasjoner og rushtidsavgift?

At Høyre i Kristiansand med ordfører Mathias Bernander, er med på dette «landeveisrøveriet» er skuffende og trist. Og dette i en dyrtid som stadig tar knekken på flere av det norske folk – uten at partiet Høyre sier stopp!