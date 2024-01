Formodentlig forventer han og kultureliten i Kristiansand at byen skal bli rent over av kunst-og kulturinteresserte europeere. Dette samtidig med at vi har et problem med hvordan ordne utdeling av mat til fattige bybeboere. Matkøene vokser og vokser i Kristiansand. Nå vurderes det å rigge mathjelpen på en ny måte. Videre kan vi lese på fvn.no; «Fellesskap for mat» heter prosjektet, og er et samarbeid mellom Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Evangeliesenteret og Moss kommune. Kort sagt har de gått sammen om å gi mathjelp til vanskeligstilte. I stedet for at folk får ferdigpakkede poser med matvarer, kan folk selv komme til en butikk å plukke det de har lyst på.

Benestad og Venstre sitt alternativ til dette prosjektet, synes å være å bruke flere hundre millioner på ett år som europeisk kulturhovedstad. Så kjære leser, hvilken kø ønsker du at du og dine barn skal stå i?

PS: I Bodø ble det i år brukt 300 millioner kroner for å bli Europeisk kulturhovedstad. Denne kostnad ble i hovedsak fordelt mellom fylke og kommune slik det antas å ville bli i Kristiansand. Malurten i dette begeret er at Kristiansand Kommune har en gjeld på ca. 9 milliarder, og en gjeldsbyrde som ikke gir rom for fiffet kultur. På tide å sette tæring etter næring «Million dollar man»?