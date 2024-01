De siste dagene har det i mediene kommet frem påstander om hvordan folkeavstemningene i Søgne og Songdalen skal gjennomføres, særlig knyttet til bruk av brevstemmer for velgere som ikke har mottatt materiell i posten.

Det stemmer at det er mulig å benytte et blankt ark der velgeren selv skriver hvilket valg man ønsker å stemme til, og hva man ønsker å stemme på. Dette arket legges deretter i en konvolutt som igjen legges i en ny konvolutt. Den ytterste konvolutten må adresseres til Valgdirektoratet og på den må det også framkomme tilstrekkelig med personopplysninger om velgeren slik at vedkommende kan identifiseres.

Valgdirektoratet har ikke registrert store mengder henvendelser om dette.

Dette er ikke en ny ordning. Det er også mulig å avgi stemme på denne måten i ordinære valg til kommunestyrer, fylkesting og stortinget. Bakgrunnen for denne regelen er at flest mulig skal ha mulighet til å avgi stemme og at tilgangen på valgmateriell ikke skal være et hinder i seg selv. Det er ikke registrert problemer med denne måten å brevstemme på tidligere.

Ved brevstemming er det ingen sikker identifisering av velgeren, og det innebærer selvsagt noe risiko. At det åpnes for brevstemming i folkeavstemningene er en løsning som er begrunnet med et ønske om at alle skal ha mulighet til å stemme. Det er eksempler på lokale folkeavstemninger som utelukkende gjøres elektronisk, og dermed utestenger en gruppe velgere fra å delta. Det ønsker vi å unngå. I disse folkeavstemningene vil brevstemmer bli kontrollert opp mot avgitte digitale stemmer. Hvis en velger har stemt digitalt vil brevstemmen bli lagt til side. Det blir også sjekket at det ikke er sendt inn mer enn én brevstemme fra hver velger.

I folkeavstemningene som nå pågår har Valgdirektoratet sendt ut materiell med en ferdig frankert konvolutt. Vi vet av erfaring at ikke all post kommer frem, og at noen velgere ikke mottar slike utsendelser. Det kan være feil ved postsendingen, feil ved adressen, eller at personer oppholder seg et annet sted enn på den registrerte adressen, for eksempel studenter. For å gi disse velgerne muligheten for å brevstemme, er det åpnet for å bruke annet materiell, som et blankt ark som stemmeseddel, på samme måte som ved ordinære valg. Valgdirektoratet har et godt bemannet kontaktsenter som kan veilede velgere slik at de gjør dette på en korrekt måte med å bruke to konvolutter, slik at man ivaretar å ha hemmelig valg.

Valgdirektoratet har ikke registrert store mengder henvendelser om dette. De aller fleste velgere synes det er enkelt å stemme og at de har fått god informasjon om hvordan de kan gjøre det.

Vi har en god demokratisk kultur i Norge, og velgere som er i tvil om hvordan de skal stemme kan kontakte Valgdirektoratet for mer informasjon.