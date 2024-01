Sportslig presterer Vipers derimot bedre enn noensinne på hjemmebane, og helgens fantastiske kamp i Danmark med seier over Esbjerg, viser at håndballjentene fremdeles er i verdenstoppen!

Situasjonen Vipers er havnet i utfordrer oss i Kristiansand til å vurdere om vi er interessert i å beholde et av verdens beste håndballag, og om vi i så tilfelle evner å gjøre noe med det?

Hvorfor er det så viktig å redde Vipers? Det er selvsagt ikke viktig hvis ikke byens befolkning bryr seg, men det håper og tror vi at den gjør. Klubben har høyest tilskuertall i Norge, og hele 3447(2022) personer er aktive i kommunens håndballag. Vipers har i mange år toppet publikumsstatistikken i serie/cup med ca 50 000 hver sesong. I Champions Leauge har de hatt ca 70 000 tilskuere totalt (2023). Spillerne har nærmere 190 000 følgere på Instagram. En stor andel av disse er utenfor Norge. Vipers er en viktig aktør for å profilere Kristiansand.

Oppfordringen fra Vipers om å bidra økonomisk har medført at 6500 personer pr 22/1 har gitt bidrag til Vipers aksjon! Også mange utenfor Norges grenser bidrar. Dette viser at folk heier på håndballjentene våre.

Vipers har nå selv gjort gode grep for å bringe orden i økonomien. Administrasjonen er permittert i 20%, og det fremlegges forslag på å redusere spillerlønninger og utforme nye kontrakter som gir større grad av økonomisk forutsigbarhet for klubben.

Også sponsorer har vært på banen og oppfordret til å bidra for Vipers. Kommunen har bidratt, og er i dialog med Vipers om ytterligere bidrag i form av reduserte avgifter. Dette må selvsagt vurderes opp imot andre viktige(re) oppgaver kommunen har.

Det er betydelige midler som må skaffes frem mot sommeren for å redde Vipers. Et beløp på 7,3 mill. krever at mange bidragsytere stiller opp, og at de som evner å gi mest sørger for at man kommer i mål.

Det er ikke nytt at store kulturaktører trenger midler for å drifte eller å overleve. Mange aktører er inne som fast post i offentlige budsjetter, mens andre får søknadsbasert støtte fra år til år. Andre igjen får ekstraordinære tilskudd dersom det er økonomiske utfordringer som truer eksistensen.

Som eksempel kan det nevnes at i 2007 reddet Cultiva, Kristiansand Næringsselskap(KNAS) og Kristiansand kommune videre drift av Quartfestivalen da de gikk inn med totalt over 12 mill. til arrangementet.

I 2009 gikk Cultiva inn med 6 mill. til Start for at klubben skulle overleve økonomisk.

Det er både fornuftig og gledelig at slike aktører tar ansvar for å bidra til å opprettholde våre kulturelle «fyrtårn». Nå har riktignok det ene sluknet, og det andre blafrer litt. Vipers har atskillig bedre forutsetninger for å forbli i toppen dersom de når får støtte.

Det kreves utrolig mye å komme opp på slikt nivå hvor Vipers nå har levert topprestasjoner i flere år. Det krever mye penger, god kompetanse, stor entusiasme og ikke minst dugnadsinnsats fra mange frivillige. Det virker mye smartere å hjelpe Vipers over kneiken, enn å tro at dette kan man bare etablere på nytt. Så lett er det ikke, og dersom ikke Vipers overlever, så vil andre lag overta Vipers posisjon. Kristiansand mister dermed en av sine største kulturattraksjoner.

Idrettsrådet forventer at Cultiva bidrar til å hjelpe Vipers økonomisk igjennom krisen, og på den måten bidrar til at Kristiansand fortsatt kan ha et av verdens beste håndballag. Ved salget av kommunens kraftaksjer ble Cultiva pålagt et viktig medansvar for kultur i Kristiansand. Det skal være fullt mulig i henhold til Stiftelsens vedtekter og Stiftelsesloven å gi Vipers tilskudd for å komme gjennom krisen, og til å videreutvikle klubben til å holde seg i verdenstoppen. Dersom det mot all formodning skulle vise seg at Lotteri- og stiftelsestilsynet motsetter seg en slik tildeling, så får man være kreativ og se om det kan løses likevel. Man fant en løsning den gangen Kilden ble etablert, og det er det mange som setter pris på i dag.

Vi er klar over at Cultiva er en selvstendig stiftelse, og ikke trenger å ta føringer hverken fra politikere eller kommunens innbyggere. Den burde imidlertid ivareta intensjonen bak opprettelsen av stiftelsen å lytte til innbyggerne, og hva slags kulturaktiviteter de ønsker for at det skal bli en god og trivelig kommune å bo i.

Cultiva har de siste årene gitt flere gode bidrag til utvikling av idrett og idrettsprosjekter. Jeg tror ikke det vil føre til skam over Cultiva om de også bidrar til å videreutvikle Vipers Kristiansand til å konkurrere i verdenstoppen i årene fremover. Tvert imot!