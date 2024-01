Barnehagen skal være et trygt sted for barna, hvor lek, sosialisering og mestring er i fokus. Kommunale og private barnehager i Kristiansand gir barna en trygg start på livet, og er helt avgjørende for familiene, men også for resten av samfunnet vårt.

Samtidig har det vært viktig for Arbeiderpartiet i regjering å sikre at pengene private barnehager mottar fra fellesskapet og foreldrene brukes på barna, og ikke til investorer. Derfor trenger vi et strengere regelverk, og vi må sette en stopper for kommersialisering av barnehagesektoren. Barnas penger kan ikke bli private gevinster!

Nå ser vi at Utdanningsdirektoratet har varslet at Norges største barnehagekjede kan få milliardsmell. Utdanningsdirektoratet mener barnehagene ble ulovlig tappet for penger under salg. De tre barnehagene det gjelder ble underpriset da de ble flyttet til et underselskap av eierne, og at barnehagene da ble tappet for egenkapital. Dette er meget alvorlig, og viser jo at i private barnehager finner vi tilfeller der eierne kan tjene seg rike på barna. Sånn kan vi ikke ha det!

58 prosent av barna i Kristiansand går i privat barnehage, mens 42 prosent går i en kommunal barnehage. Vi er helt avhengig av de private barnehagene, og de gjør en like viktig jobb som de kommunale barnehagene. Men vi må også være trygge på at pengene som kommer fra fellesskapet, deg og meg, faktisk går til barnehagene.

Karpe synger «er det dette skattepenga mi går til», jeg lurer på det samme i dette tilfellet.