Debatten har fjernet seg fra de fire hovedmål i kommunereformen som i grove trekk er om samfunnsutviklingen kunne få bedre vilkår i en storkommune. I dag diskuteres; mors service på sykehjem og løsninger for renseanlegg! Innspill som ofte er forenelig med etablerte kommuners periodevise utfordringer.

Det mangler ikke på ubegrunnede påstander og konklusjoner. De beste saksopplysninger mener jeg finnes i Statsforvalterens og dens kompetente stabs uttalelser før sammenslåing og nå senest. Her er noen innspill å være kritisk til:

Jeg har ofte hørt i Søgne, og i innlegg i Fvn bl.a. av Øyvind Hoem, at Statsforvalteren feiltolket eller underslo i uttalelsen til departementet informasjon om at Songdalen sa ja kun dersom Søgne sa ja. Men, Statsforvalter, departement og storting har åpenbart vurdert en storkommunes muligheter til god samfunnsutvikling viktigere enn de rådgivende folkeavstemninger og kommunale vedtak. Statsforvalter kan neppe ha feiltolket setningen som to ganger er skrevet i deres redegjørelse (28.9.16): «Songdalens ja forutsetter at Søgne også blir med, men Søgne sa nei».

Statsforvalterens uttalelse dukker også opp i en kreativ uttalelse: «Helsestasjonstjenesten i Søgne blir bedre ved en kommunedeling – ikke dårligere!». Jeg skulle gjerne sett Kathinka Aslaksen begrunne denne luftige påstand. Jeg finner ingen rød tråd i hennes innspill hvor hun beskylder Statsforvalteren for å være politisk fordi de har sitert en av aksjonsgruppenes positive omtale av den nye helsestasjon på Nodeland som nå brukere fra Søgne sogner til. Hun refser dårlig kollektivtilbud som er bedret med direktebuss fra Tangvall hver time og tar 9 min. Avstand fra Tangvall kompenseres utvilsomt ved at Familiens hus er blitt et utmerket kompetansesenter til alle brukeres beste. Helsestasjonen har egne kommunalt ansatte leger og spesialpersonell. De har alle funksjoner, tverrfaglig samarbeid og har kompetanseutvikling satt i system. Dessuten samarbeider de tett med øvrige helsestasjoner i kommunen. Et eksempel på god samfunnsutvikling.

Et knippe tidligere ordførere og varaordførere uttaler seg positivt om gamle Søgne kommune. Har de fortrengt den negative underholdningsverdi kommunen hadde årene før sammenslåing? Søgne fikk aldri «satt bjølle på» problemene med mobbing, intriger og dårlig samhandling. De samme ansatte har trolig krav på sine tidligere jobber ved kommunedeling. Ingen blanke ark!

Du kan trygt stemme nei til deling.