Det er stor usikkerhet knyttet til om et reversert Søgne vil ha økonomi til å kunne gi gode tjenester til innbyggerne. En av grunnene er at Søgne vedtok nye investeringer for 1,1 milliard like før sammenslåingen. I tillegg opplever alle kommuner nå en stor økning i kostnader spesielt til helse- og omsorgstjenester. Når overføringene fra staten er blitt redusert og renta har blitt høyere, så gjør dette situasjonen enda mer krevende for et reversert Søgne. Selv om forkjemperne for reversering hevder at Søgne vil ha en god økonomi, så klarer de ikke en gang å legge frem et budsjett som viser dette. Det alene burde være en god nok grunn for å stemme nei til reversering.

I tillegg er det stort usikkerhet knyttet til om vi klarer å tiltrekke nødvendig kvalifisert kompetanse. Legesenteret sier at de vil flytte legekontoret til Kristiansand, hvis det blir en reversering. Grunnen er ønske om å levere gode, stabile og tilgjengelige helsetjenester til innbyggerne. Dette blir vanskeligere hvis det blir en reversering. Flere og flere kommunalt ansatte innen helsesektoren står nå fram og advarer mot en reversering. De ser at tilbudet vil bli dårligere og de mister et fagmiljø som er viktig for utvikling av tjenestetilbud til innbyggerne. Dagens Kristiansand har for eksempel omsorgssentre med spesialkompetanse innen ulike fagfelt som blant annet demens. Søgne vil ikke ha muligheten til å kunne tilby sine innbyggere tilsvarende tilbud. Hva med lovpålagte tjenester innen barnevern og psykologtjenester for ungdom? Tidligere Søgne kommune klarte ikke en gang å få søkere til en ledig stilling som psykolog i kommunen.

Tilsvarende er det for skolene. Lærerne har fått tilgang til et faglig nettverk og kompetanse de ikke hadde tidligere. Dette har allerede gitt gode resultater. Elevene på skolene i Søgne gjør det bedre på nasjonale prøver enn før sammenslåingen. Det viser viktigheten av robuste fagmiljøer.

NAV-ansatte sier at samlokaliseringen i Kristiansand gjør dem bedre rustet til å gi gode tilbud til de som har falt utenfor arbeidsmarkedet eller droppet ut av skolen. Dette er en av de største utfordringene vi har i dag. Små fagmiljøer med begrensede ressurser har mindre muligheter til å gi tilbud de som trenger det mest.

Hvem vil jobbe i administrasjonen i Søgne hvis det blir en reversering? Hvordan skal vi kunne konkurrere med nabokommunene med hensyn til lønn og arbeidsoppgaver? Spørsmålene er mange og uavklarte.

Det betyr ikke at alt er bra i dagens Kristiansand. Selv om nye Kristiansand scorer svært høyt på nasjonale målinger, så kan ting bli enda bedre. La oss heller bruke alle krefter og ressurser på å utvikle dagens Kristiansand framfor å reetablere Søgne kommune. Det er tryggere for unge og eldre, både på kort og lang sikt.

Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

Stem nei til reversering.