Vær- og klimaendringer, vern og gjenoppbygging av natur og skjærgård, forurensning i luft og vann, redusert folkehelse og energieffektivisering er ikke bare viktige temaer i et slikt planarbeid, de er avgjørende for vår felles fremtid i Lillesand.

FN, EU, regjeringen, Stortinget og Agder fylkeskommune har alle klare forventninger til bystyret i Lillesand tar større grep enn hva vi gjør i dag, i disse spørsmålene. Hvis Lillesand kommune ikke møter forventningene i det kommende planarbeidet, vil konsekvensene være alvorlige, og påvirke samfunnet som helhet. Dette vil igjen kunne føre til økonomisk ustabilitet for kommunen, utfordringer for naturliv og mulige helseproblemer for innbyggere.

Lillesand kommune, med sin unike skjærgård og natur, står i tillegg overfor spesielle utfordringer. Fremtidig nedbygging av natur og skjærgård er en trussel mot både dyreliv og vår livskvalitet. Vi må sikre at Lillesand kommune i de neste årene prioriterer å gjenoppbygge og verne naturen vår, ikke bare for oss selv, men også for fremtidige generasjoner.

Industri, bygg og anlegg og sulfid kan i tillegg tenkes å forurense luft og vann i Lillesand, og kan, med mindre dette planlegges og håndteres rett, stoppe en riktig utvikling av regionen. I tillegg skal kommunen i gang med bygging av Borkedalen skole, kulturskole og i løpet av planperioden – trolig en svømmehall og nye eldreboliger. I tillegg har bystyret lovet innbyggere et bedre kollektiv- og sykkeltilbud. Disse prosjektene, som kan bedre psykisk og fysisk helse for elever og innbyggere, må planlegges godt. Hvis mål og tiltak vedtas, kan vi få mulighet som andre kommuner nå gjør, til å søke støtteordninger som vil redusere kommunens kostnader. I tillegg tar vi ansvar for å bedre kommunens klima, miljø, energi- og folkehelseprofil.

Representanter i bystyrer og kommunestyrer har i 2024 en nøkkelrolle i kommende planarbeid, fordi 2/3 av bærekraftsmålene må løses, lokalt. I budsjettet for 2024 foreslo derfor AP, SV, R og MDG i Lillesand å utvikle en klima- og energiplan, som også tar inn hensyn til natur, skjærgård og vassdrag. Dette ble stemt ned av KrF, Sp, H, PP, Frp og V.

Hvis vi i Lillesand ikke nå enes om å igangsette et strategiarbeid med god planlegging innen klima, natur og energi for Lillesand kommune, vil konsekvensene være alvorlige langt utenfor kommunens grenser.

Planarbeidet bør inneholde klare mål for de nevnte problemstillingene, og må skreddersys for Lillesand. For eksempel kan målene være å redusere klimagassutslipp med 55 % innen 2030, redusere energibruk med 20 % innen 2030, og generere eller kjøpe 100 % av all elektrisitet fra fornybare ressurser innen 2030. Folkehelse bør ha egne mål. Disse målene bør være basert på grundige analyser i kunnskapsunderlaget som kommunedirektøren legger opp til, basert på forståelse for endringer i energiforbruk og folkehelse og utenforskap. For å sikre at mål blir fulgt opp, er det viktig med politisk forpliktelse fra flertallet i bystyret.

Vi inviterer herved bystyrerepresentantene fra ti politiske partier i Lillesand til å prioritere klima, natur, energi og folkehelse i det kommende planarbeidet – som kan tas videre i kommuneplanen.

Lillesand kommune bør ellers samarbeide tett med Agder fylkeskommune, på linje med kommuner vi liker å sammenligne oss med.

La oss sammen løfte blikket.