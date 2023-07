Bøndene vil produsere, men det offentlige velger importvarer

Totalberedskapskommisjonen konkluderer med at den norske matberedskapen er på bærtur. De neste årene blir det viktig å stimulere til mer matproduksjon på norsk jord. Vi bør kunne forvente at det offentlige går i front for å etterspørre mer norsk frukt og grønt. I dag går de helt bakerst.