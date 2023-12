I et hjem hvor vi ikke hadde overflod, var det alltid plass. Jeg husker at vi barna lå øverst på trappa og så folk som pappa hadde med hjem. Han var drosjesjåfør og kom ofte hjem med folk som trengte en håndsrekning. De fikk brød med smør og sukker på. Og et vennlig ord med på veien. Tenk hvis vi alle kunne tenke sånn.

De gjør en fantastisk jobb for mennesker som du og jeg har lett for å overse. Kirkens bymisjon er min barndom i moderne utgave.

Takk for at dere bryr dere. Takk for at dere viser i praksis at alle er like mye verd. Dere gjør en fantastisk jobb for de svakeste i samfunnet.