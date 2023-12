I tillegg: «Store materielle skader», ifølge politiet.

Påkjørsel bakfra, det er noe som forekommer nesten daglig, så er det noe å skrive om da?

Ja, det er det faktisk. Dette er en type trafikkulykker som altså for det første forekommer svært hyppig. For det andre koster det mye i materielle skader. For det tredje kan det forårsake langvarige lidelser for de som blir utsatt for slike ulykker. Og for det fjerde, denne typen ulykker burde være helt unødvendige.

Mitt spørsmål: Blir slike ulykker fulgt opp? Noen har kjørt altfor nær forankjørende bil når dette skjer. Dermed har de forbrutt seg mot viktige trafikkregler, spesielt trafikkreglenes §3, som forlanger at vi skal ferdes slik at det ikke oppstår fare eller voldes skade.

Når påkjørsler bakfra skjer omtrent daglig på et lite område som Fædrelandsvennens dekningsområde på Sørlandet, bør det være klart at her er det noe veldig galt i trafikken. Undertegnede opplever stadig biler som ligger altfor tett innpå bak. Jeg pleier da å varsle med katastrofeblinklyset, for å unngå katastrofen som det er å få en bil inn i bagasjerommet. De fleste forstår og reagerer på dette, og lager større avstand. I tillegg pleier jeg å kjøre til side så snart det er forsvarlig plass, for å slippe innpåsliterne forbi. Men likevel må jeg ofte sitte med hjertet i halsen, i tilfelle jeg skulle bli nødt til å bremse opp for en plutselig hindring.

Jeg tenker også på de store utgiftene som disse bakfrapåkjørslene påfører fellesskapet, i form av høye forsikringssatser. Eller er det slik at den som kjører på bakfra punger ut?

Jeg avslutter med to oppfordringer:

Bilister, ta hensyn og hold tilstrekkelig avstand. ALLTID!

Trafikkmyndigheter, politi, la slike forseelser få seriøs oppfølging!