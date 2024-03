Jeg registrerer med forundring at det nå kommer nye biler, uten den ordinære hastighetsmåleren/turtallsmåleren plassert midt framfor ratt og fører, som vi alltid har vært vant med tidligere.

Alt det som tidligere var på «dashen», er nå plassert på en digital skjerm, mer sentralt plassert i bilen.

Dette må utvilsomt bli gjenstand for en mye dårligere oppmerksomhet på selve trafikkbildet, og kan dermed også lett forårsake ulykker. Slike biler burde aldri bli godkjent i Norge, som forholdene er her, med hastigheter som varierer enormt – 20-30-40-50-60- osv. og det skal man da ha kontroll på, via en sentralt plassert display. Rett og slett trafikkfarlig.