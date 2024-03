Den har sitt utspring i Venstre-leder Guri Melbys ønske om en ny EU-debatt med påfølgende medlemskap for Norge i EU.

Om det er nostalgi fra den gang avisen var talerør for Venstre som ligger bak engasjementet eller bare et signal til leserne om å skape debatt i egnede spalter, kan man bare gjette. Å følge Venstre i EU-debatt er uansett ingen lett oppgave. Partiet har en broket historie vis a vis forholdet til EU.

Det som fanger mest oppmerksomhet i lederen, er utsagnet om at «vi trenger at landets ledende politikere leder». Og videre «og vi bør jo diskutere hvilken rolle Norge skal ha i verden og om Norge skal bli med og på hvilket nivå med hvilke forbehold og hvilke krav».

Våre politikere er valgt som våre ombudspersoner, de skal føre den politikk som vi, folket ønsker. Det motsatte er ikke demokrati. Og pr. dags dato er motstanden mot EU-medlemskap bastant og har vært det siden avstemningen i 1994. Det samme gjelder det store flertall av norske partier.

Spørsmålet om på hvilket nivå med hvilke forbehold og hvilke krav skal visstnok bli elementer i en slik debatt. Til det er å si at i eventuelt nye medlemskapsforhandlinger med EU, blir det ikke stort spillerom for særskilte krav fra et nytt søkerland. En sak som garantert ikke vil få gehør i EU, er å beholde den norske krone.

Det er å håpe at det blir med drømmen for Venstre.