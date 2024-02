Når startet utviklingen til det vi leser og hører om i dag? Var det før eller etter at den såkalte frie oppdragelsen ble lovfestet innført? Hvilken autoriterisk makt har foreldre og andre med såkalt autoritet som lærere til å sette såkalte bråkmakere på plass? I dagens samfunn risikerer foreldre som prøver å sette grenser på barna å få bekymringsmeldinger på seg og de risikerer også å få barnevernet etter seg fordi de har tatt litt hardt i barna sine. Jeg mener at utviklingen den veien er gått for langt siden barna i noen tilfeller har overtatt makta i hjemmet og på skolen.

Når til og med lærere står maktesløse overfor vanskelige elever har vi fått et meget stort samfunnsproblem. Det er på tide at foreldre får og skoleverk får respekten tilbake og at barna lærer at det er visse grenser som ikke skal brytes uten at det får konsekvenser.

Foreldre skal heller ikke være for godtroende om sine egne barn for de er flinke til å skjule sitt sanne jeg. Kommer de over ting som de vet de ikke har gitt barna sine så er det deres plikt til å komme til bunns i hvor de har fått det fra, og dersom det kommer folk som vil snakke med dem så må de bare fortelle det de vet og så får de også greie på hva det er som har skjedd. Blir barnet trassig hvis foreldrene konfronteres med det som har hent så ser foreldrene at de har tatt feil av sitt eget barn. Om det hjelper å sette barnet grundig på plass? Får håpe det. Kan det være starten på en kriminell løpebane? Absolutt. Hvem var det som opprettet det systemet som gjorde det vi ser i dag når det gjelder kriminalitet blant barn og unge? De styrende myndigheter som ikke så farene i det nye systemet.

