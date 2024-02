Det har vært mye fokus på vold, tvangsekteskap, æreskultur og sosial kontroll den siste tiden, og godt er det. I 2023 var det en dobling av henvendelser til Røde Kors om æresrelatert vold, det er jentene og kvinnene det går ut over.

Nå har også Høyre våknet til liv og vil nedsette et offentlig utvalg som skal gå igjennom hva man kan gjøre bedre for å forhindre og forebygge æreskriminalitet. Offentlige utvalg er en trylleformel for å vise at man gjør noe, men hjelper det? Erna er i det minste ærlig på hvor hovedgrunnen til problemet ligger, økt innvandring fra land med en sterk æreskultur.

Mange, særlig på venstresiden, har nok levd i den villfarelsen at etter noen år i Norge vil alle innvandrere adoptere de norske kjerneverdiene. Demokrati, likestilling og frihet for kvinner og menn vil bli entusiastisk omfavnet. Det er dessverre det motsatte som ofte skjer. I møte med det norske samfunnet, blir våre demokratiske verdier en trussel mot kulturen deres og mannens dominerende status. Vi ser at konsekvensen i mange innvandrermiljøer blir isolasjon og enda mer vold og kontroll for å redde familiens ære.

Vi vet jo hvilke land det er snakk om, Pakistan, Syria, Afghanistan, andre land i Midt-Østen, for å nevne noen. Det er i hovedsak muslimske land hvor religion og kultur blandes sammen på en måte som fremmer vold, ære og tvang. Den åpenbare løsningen på disse utfordringene, som ikke forsvinner, er å begrense innvandringen fra disse landene. Så langt er nok heller ikke Erna villig til å gå.

Flyktningkonvensjonen som styrer asyl og flyktningpolitikken, og som ble skrevet og vedtatt i en annen tid, hindrer dessverre det. Endring av utdaterte overnasjonale lover og regler, som Flyktningkonvensjonen, er nærmest umulig. Så da det bare å sette ned et nytt utvalg og håpe på det beste.