Ukraina har gjennom historien vært underlagt flere ulike fremmede stater. Den vestligste delen av landet var fra 1654 til 1772 under polsk styre. Etter 1772 kom deler av dette området under østerriksk herredømme frem til 1918. Resten av det som i dag utgjør Ukraina ble gradvis innlemmet i det russiske imperiet gjennom to runder, og ble sterkt påvirket av russifisering.

Den første statsdannelsen i området, Kyivriket, ble etablert på 880-tallet. Det første forsøket på å bygge Ukraina som en moderne selvstendig stat fant sted i perioden 1918 til 1923. Fra 1923 og frem til Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 var Ukraina en unionsrepublikk i Sovjetunionen. Etter 1991 har landet vært preget av uenighet om utenrikspolitisk retning. Store demonstrasjoner fant sted i Ukraina i 2004/2005 (Oransjerevolusjonen). Ved valget i 2013 var det flertall for at landet skulle bli medlem av EU. Det var klart flertall for EU-medlemskap i de vestlige delene, mens det var flertall mot medlemskap i de østlige delene. Presidenten, Janukovytsj, nektet å følge dette, noe som førte til store demonstrasjoner og til slutt hans flukt til Moskva. Umiddelbart etter dette oppsto uro i de østlige delene av landet, spesielt på Krimhalvøya.

Hvorfor kjemper folk i Ukraina mot å bli en del av Russland? Hvorfor kjempet våre forfedre tidlig på forrige århundre for Norges selvstendighet, og hvorfor kjempet våre foreldre for at Norge skulle være fritt igjen i 1945? I perioden da Ukraina var en del av Sovjetunionen, ble landet utsatt for russifisering - mange elementer av den ukrainske kulturen ble forbudt, det ukrainske språket ble undertrykt, og mer enn 3 millioner mennesker ble drept på 1930-tallet. Jeg tror heller ikke at demokratiet slik det praktiseres av den tidligere KGB-offiseren Putin og hans oligarkvenner, frister mange som ønsker å bo i Russland.

På 1920-tallet opplevde Ukraina Stalins tvangskollektivisering som førte til at 3 millioner mennesker døde. I Ukraina, siden har deres selvstendighet vært begrenset av stormaktsinteresse. Det som skjedde i Ungarn i 1956 i Tsjekkoslovakia i 1968 I Tsjetsjenia i 1999/2000 og i Georgia i 2010 frister ikke ukrainere til å bli en del av Russland.

Hvorfor er det så mange tilfeller der opposisjonelle faller ut av vinduer i høyhus eller bare forsvinner? Og hva skjedde med Navalnyj?

Disse forhold frister heller ikke ukrainere til å bli en del av Russland . Ukraina er landet på grensen i Europa som har hatt en lang kamp for demokrati. Vær med å vis støtte til deres kamp for frihet.

På mandag den 15. april arrangerer gruppen DZVINHA fra Lviv i Ukraina en konsert i Kristiansand Domkirke. Gruppen spiller på bandura – et instrument som var forbudt så lenge Ukraina var en del av Sovjetunionen. DZVINHA har turnert på flere konsertscener i Mellom- og Sør-Europa.

La oss vise vår støtte til Ukraina i deres kamp for frihet. Mobil nødhjelpsklinikk med utstyr på vei til fronten.