Han skriver:

”I 2018 skiftet Det teologiske menighetsfakultetet navn til MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Å legge til "vitenskap" i navnet skulle muligens gi større tyngde i det akademiske miljøet.”

Dette har jo lite med det jeg har skrevet å gjøre, men en kan av det forstå at Fjeldal ikke kjenner til den teologiske og vitenskapelige kompetansen MF sitter inne med. Den er velrenommert også i internasjonalt perspektiv. Dette vet jeg noe om, fordi jeg selv har gått der i flere år.

I min tid samarbeidet fakultetet med UiO innen mange språkfag, og jeg tok mine to første år akkurat på samme måte som og nesten bare sammen med alle teologistudentene derfra. Lærere, sensorer og eksamener lå altså under Teologisk fakultet. Vi hadde språkforskeren Knut Kristiansen i nytestamentlig og kirkehistorisk latin og med den fremste professoren i faget, Henning Mørland som sensor. I nytestamentlig gresk med Gunn Håland derfra som lærer og eksamen under samme Mørland. I hebraisk var Rose Marie Köhn læreren og den fremste professoren i Det gamle testamente, Arvid Kapelrud, var sensor. Tekstene måtte kunne leses korrekt, oversettes temmelig flytende og forklares grammatikalsk. Noen studenter syntes nok det var tungt å måtte lære å lese helt på nytt fordi bokstavene i to av fagene var helt annerledes. Andre var engstelige for å måtte bøye et ord med tre stavelser – der alle tre ble bøyd helt ulikt – i de latinske seks kasus. Det var hjernegymnastikk!

Disse språkstudiene gav grunnlag for videre anvendelse og tolkning av tekstene i sin historiske sammenheng i alle forelesningene på MF og til eksamener – vitenskap på lik linje med andre fagdisipliner på hvilket som helst universitet. En slik teologisk utdannelse, Cand. theol, tok da seks år og var da en like vitenskapelig utdannelse som Cand. real eller Cand. philol annetsteds. (Jeg selv fullførte dessverre ikke studiet pga sykdom, men gikk siden over på andre fag og endte vel mest opp som naturfaglærer.) Men Fjeldal skulle gjerne ha frekventert en forelesning i en teologisk disiplin på MF, da ville han nok bli overrasket over nivået. Det øvrige han skriver, som er like useriøst, udokumentert og påståelig som i begynnelsen, faller på sin egen urimelighet. Her anklager han bl.a. de Jesus-troende for at de ”har fasiten klar før de har undersøkt noe som helst”. Ganske pussig, for de fleste som leser innlegget hans, skjønner jo umiddelbart at dette desto mer gjelder ham selv.