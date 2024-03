Da kan vi eller de som er minstepensjonister eller dessverre sosialklienter få kjøpe seg noe. For eksempel biff, ei brus og kanskje noe godterier. Det er ein stor skam at mat blir kastet av butikkjedene i dagens samfunn, når enten staten eller noen andre f.eks kreditorer tar pengene våres som haier. Dette burde virkelig gjøres daglig, viktig å tenke på selv om noen har ei litt bedre inntekt enn oss andre. Store barnefamilier eller småbarnsfamilier med utgifter til f.eks lån, bil, etc, ja, tenk dere om butikkjeder, restauranter, Mc Donalds, Burger King, Subway etc etc.

Vær nå greie å tenk på oss/de som virkelig har lite å rutte med neste gang dere/de kaster noe spiselig eller bruksting til hus og heim!

Viktig å tenke på sin neste det vil bli satt veldig stor pris på!