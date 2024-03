Sør-Afrika har stevna staten Israel inn for Den internasjonale domstolen i Haag, der den står anklaget for folkemord. Avgjørelsen derfra vil kanskje ikke komme før palestinerne i Gaza er utsletta. Den samme domstolen hadde høringer i uke 8, og skal ta stilling til om Israels okkupasjon er ulovlig. Effektene av den langvarige israelske okkupasjonen av Vestbredden, Jerusalem og Gaza skal belyses, samt hvilke plikter andre stater har i lys av dette. Dette er en sak som blei lagt fram for domstolen i 2022, og der kan man forvente en dom allerede i år. Det er i år 20 år siden sist FN-domstolen behandlet en sak om Israels okkupasjon. Den gang skjedde det «som følge av sikkerhetsmuren Israel bygde mot Vestbredden, men som flere steder strekker seg inn på palestinsk område på Vestbredden», som man sa det i høringene. Men muren står der fortsatt, og den utvides.

Norge holdt også innlegg i høringene i uke 8, og påpekte blant annet at bosettingene er ulovlige og et alvorlig hinder for fred. Utenriksminister Espen Barth-Eide understreka etter høringen at den israelske okkupasjonen og de folkerettsstridige bosettingene hindrer en bærekraftig tostatsløsning, som regjeringen mener er den eneste løsningen på konflikten i Midtøsten. En eventuell dom vil ikke være folkerettslig bindende, men den vil kunne ha betydning for hvordan andre stater skal samarbeid eller eventuelt avstå fra å samarbeide med Israel i framtida.

Norge tar egentlig avstand fra folkemordet, og krever våpenhvile. I Haag sa ekspedisjonssjef i UD, Kristian Jervell, at Israels handlinger er brudd på grunnleggende menneskerettigheter, internasjonal humanitær lov og det palestinske folkets rett til selvbestemmelse. Men uansett hva internasjonale domstoler og dermed internasjonal rett sier, så har Israel klart uttrykt at de ikke kommer til å avslutte sine krigshandlinger i Gaza.

De vil fortsette, og den 10. mars har de gitt klarsignal om at de vil gå til en bakkeinvasjon i Rafah. Vår utenriksminister Espen Barth-Eide snakker om «hvis» Rafah angripes. Det drepes 100 mennesker hver dag i Gaza, og de siste ukene har Israel bomba Rafah, den sørligste og antatt sikre byen for palestinere å oppholde seg etter at Israel har bomba både nord-Gaza og den midtre delen av Gaza. Rafah angripes, men fortsatt griper ikke verdenssamfunnet inn.

Israel har sagt at de ikke kommer til å forholde seg til, eller innrette seg etter, en eventuell dom mot dem i framtida. De har heller ingen planer om å gå med på opprettelsen av en palestinsk stat, noe som har vært tydelig uttalt av statsminister Benjamin Netanyahu heilt fra han tiltrådte som statsminister første gang i 1996. Når FNs sikkerhetsråd ikke evner å gjøre noe med Israels massakre i Gaza og målrettede henrettelser, konfiskering av eiendommer og land og arrestasjoner på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem, «må reformer til», som FNs generalsekretær Antony Gutierrez uttrykker det. Det har ikke palestinerne i Gaza tid til å vente på. Rådets «manglende overensstemmelse om (…) Israels militæroperasjoner i Gaza … har på alvorlig, kanskje dødelig vis undergravd dets autoritet», hørte vi Gutierrez si under sin åpningstale i FNs menneskerettighetsråd 12.februar.

ICJ Norge og Forsvar folkeretten leverte 29.november 2023 anmeldelse mot Israel til Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) for forbrytelser mot menneskeheten. Dette er på vegne av de norske borgerne som befant seg i Gaza etter 7.oktober. Tre måneder seinere har ikke NAST foretatt seg noe som helst, heller ikke tatt stilling til om det skal åpnes etterforskning. Dette oppfatter vi som en grov tilsidesettelse av normal reaksjon på innkomne anmeldelser. Vi krever at det øyeblikkelig blir igangsatt effektiv etterforskning av hvorvidt Yoav Gallant, Benjamin Ganz og Herzl Halevi er skyldige i forbrytelser mot menneskeheten. Yoav Gallant husker vi at sa: “ I have ordered a complete siege on the Gaza strip. There will be no electricity, no food, no fuel, everything is closed”, og “We are fighting human animals and we are acting accordingly.”

Den eneste måten å få Israel til å endre sin krigføring og sin politikk på, er å avslutte alle samarbeid og økonomiske forpliktelser overfor Israel. Israel er en stat som er avhengig av økonomisk støtte og internasjonal handel. Hva mer er det å si? Vi er tomme for ord, og diplomatiet jobber for sakte. Norge må handle, og ta konsekvensen av de mange ordene de bruker. Vi må sanksjonere Israel nå!