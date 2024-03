Men det gjelder neppe akkurat i denne saken. Så ok – en bom fra min side akkurat der.

Jeg vokste opp like etter krigen og husker det sterke militære nærværet vi hadde den gangen. Det innebar også hyppige repetisjonsøvelser med flere tusen mann der det bokstavelig talt smalt rundt ørene på oss.

Selvsagt skal ikke jeg opphøye meg til forsvarsekspert, for det er jeg definitivt ikke. Jeg bygget det jeg skrev på hva personer som har forsvarskompetanse, og tilknytting til Kjevik, har sagt og skrevet tidligere. Men det viktigste nå er jo at forsvaret opprustes over hele landet, også her i sør, og at Kjevik leir ikke avvikles. Så vil det vise seg hvilken gjennomslagskraft Gro-Anita Mykjåland har hos regjeringen. Det burde ikke være problematisk for forsvarsministeren i disse tider å komme raskt med et løfte om umiddelbar alternativ militær virksomhet på Kjevik dersom flytteplanene realiseres. Så konstaterer jeg imidlertid at «ekspertene» er uenige når det gjelder flyttingen Luftforsvarets tekniske skole fra Kjevik til Værnes.

Så til det «konspirative spillet» om at det er «trøndere fra Senterpartiet» som står bak flytteplanene. Jeg kjenner selvsagt til at beslutningene om flytting skjedde for flere år siden. Men verdenssituasjonen var en helt annen den gangen. Men jeg kjenner også inderlig godt til det politiske spillet som foregår, både mellom enkeltpersoner og mellom partier på Stortinget i alle typer saker. Det har jeg vært tett på ved flere anledninger, bla. i «momssaken» for frivillige organisasjoner som jeg tok initiativet til i 2000.

Hvorfor ble Gardermoen valgt som sted for ny hovedflyplass? I flg. en uttalelse fra Jens Stoltenberg under en privat lunsj i Spania i 1999, der vi var fire ektepar sammen, skyldtes det internt press i Arbeiderpartiet fra henholdsvis Kjell Opseth og Kjell Borgen. Sjekk hvilke posisjoner de satt i og hvor de kom fra da planene ble lagt. Det er ikke galt å slåss for interessene i sine hjem-fylker, men etter alt det rotet med inhabilitetsaker og andre saker som er blitt avdekket, både i regjeringen og i Stortinget de siste par årene, skader det neppe med litt opplysninger om hvem som har tilknyttinger til hvem. Det er ikke noe galt verken å ha familie, venner eller å komme fra samme fylke, heller ikke i politikken, men det er viktig å vite hvem som er aktørene i de forskjellige rollene.

Så har de fleste sørlendingene antakelig et felles ønske om at det militære nærværet på Kjevik fortsatt må være til stede, og helst også styrkes.