I Norge kan kvinner bli hva de vil. Jenter gjør det bedre enn gutter på skolen, flere kvinner velger høyere utdanning, det er gode ordninger for å kombinere familie og jobb, og styrerom, politiske møter og sjefsstoler er ikke lenger reservert for medlemmer av gutteklubben grei.

Det er et paradoks at vi har all verdens muligheter, men likevel utgjorde kvinners lønn i snitt 88,3 prosent av menns lønn. Det er kun 10 % av lederne i ASA-selskaper som er kvinner, til tross for at da man vedtok kjønnskvotering på styrene i ASA-selskapene forventet at andelen skulle bli høyere. Norge har et kjønnsdeltarbeidsmarked og rundt 35 % av alle kvinner i jobb, jobber deltid.

Noe av forklaringen finner vi i at kvinner ønsker seg til andre utdanninger og yrker enn menn, at langt flere menn enn kvinner jobber i næringslivet og hever de aller høyeste lønningene, og fordi kvinner selv velger å jobbe redusert.

Selv om vi i Norge i prinsippet ikke skal tape penger på å få barn er det mange, spesielt kvinner som velger å jobbe mindre etter man har fått barn. Jeg tror ikke svaret er tvang og kvoteringer. Kvinner kan velge annerledes, men lar være å gjøre det. Det største potensialet ligger i utdannings- og yrkesvalg. Vi trenger flere menn i helse og kvinner i teknologi.

Når damene drar hjem fra jobb er ikke husholdningene noen oase for økonomisk likestilling.

Menn eier 79 % av de private aksjeverdiene på Oslo Børs, det er og flere menn enn kvinner som eier eiendom, hus og hytte. Mens menn investeringer i varige goder, betaler kvinner for forbruksvarer. Da er det ikke rart kvinner kommer dårligere ut enn menn etter samlivsbrudd.

Tiktok-trenden «girl math» som beskriver hvordan jenter rasjonaliserer forbruket sitt, skal ses med glimt i øyet, og jeg ler av gjenkjenneligheten. Girl math er ikke så gøy når regnestykket får negativt fortegn.

Kunnskap om privatøkonomi er tilgjengelig for alle. Det ser rett og slett ut som menn er mer interessert i lære seg om det. God økonomiundervisning i skolen er helt avgjørende for økonomisk likestilling.

I 2024 ønsker jeg meg litt mer girl power, og litt mindre «girl math».