Jatakk, jeg vil gjerne ha en klem og en kopp kaffi.

Og at du sier at alt går over, og at tiden leger alle sår.

Jeg ble enke for ett år siden.

Min mann valgte å avslutte livet sitt, og etterlot seg to barn.

Takk for at dere ser meg og ønsker å hjelpe meg gjennom sorgen.

Det setter jeg pris på!

Men jeg sier nei til narkotika!

Jeg har valgt å gråte mine tilvalgte tårer gjennom jul, pinse og påske.

Jeg sa nei til alt dere ville tilby meg av medisiner som Sobril, antidepressiva osv.

Jeg har valgt å kjenne på alle følelser slik at jeg en vakker dag klarer å stole på gleden og kjærligheten igjen.

Vær så snill å respektere mitt valg!

Og til sist har jeg et råd til sorggruppe i regi av Kristiansand kommune:

Vær så snill å kall en spade for en spade!

De som valgte å avslutte livet sitt har ikke gått bort, som dere kaller det.

Selvmord/ selvdrap er en aktiv handling som kun følges av smerte, sinne, økonomiske problemer og traumer for de etterlatte.

Men jatakk, jeg tar gjerne imot en god klem og en kopp kaffi!

Fædrelandsvennen kjenner innsenders identitet