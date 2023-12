Ansvarlig økonomiske rammer tilkjennegir budsjettet vårt, hvor vi oppretter flere varme hender i omsorgstjenesten og styrker bemanningen for eldre og barn, og øker de økonomiske rammene for frivilligheten. Samtidig reduseres de tverrsektorielle eierpostene kommunen har for en mere strømlinjeformet kommune.

Hovedlinjene i budsjettet representeres med at nærmere 300 millioner tilgodeses innenfor kjerneoppgaver som helse, eldre, oppvekst, mestring m.m. gjennom drift. Videre tilgodeses 200 millioner til kjerneoppgaver gjennom investeringer. Og vi har lagt inn 150 millioner i redusert eiendomsskatt, med fokus på innføring av bunnfradrag som hjelper de som virkelig trenger det mest. Vi vil at kommunen skal nedbetale gjelden med 900 millioner, som i neste omgang gir muligheter for enda mer satsing på kommunens kjerneoppgaver.

Vi er svært bevisste på hva kommunen skal drive på med, derfor legger vi i første omgang opp til at det på tas ut en milliard i form av utbytte fra enkelte av kommunens selskaper og salg av eiendommer. Midlene går i første omgang til nedbetaling av gjeld med nærmere 900 millioner, deretter som økt ramme til kommunens kjerneoppgaver. Herunder ligger forsering av Brattbakken skole, vi beholder Øvre Slettheia skole og Fiskå skole igangsettes i perioden. Det legges inn ett skolefond på 60 millioner, og trygge skoleveier gis ekstra midler på seks millioner.

Som en del av dette økes Oppvekst med 110 millioner, primært gjennom økt grunnbemanning med flere hender. Og vi prioriterer ca. 120 millioner økning til Helse ved økt grunnbemanning og styrking av hjemmetjeneste med flere varme hender. Og selvsagt skal Kløvertun opprettholdes.

Fattigdomsbekjempelse, dyrtid og næringsliv får en «Tiltakspost» på nærmere 40 millioner gjennom søknader. Vi ser klart at frivillige organisasjoner gir tilbake flere ganger tilskuddet de tilkommer, og på den måten får kommunen besparelser.

Vi vil ha økt innsparingskrav vedørende reiser, leie av lokaler, nedskaleringer og konsulentbruk for administrasjonen, og for oss folkevalgte foretar vi en reduksjon av godtgjørelser med totalt 30 millioner. Kommunen kan spare 60 millioner ved utmeldelser av interkommunale råd. I tillegg tar vi kutt i Kultur og innbyggerdialog med 90 millioner fra blant annet Kunstsilo, Kilden med mere, med forventing om større bidrag fra Cultiva.

Som lovet i valgkampen fra oss, reduserer vi eiendomsskatten med 150 millioner med innføring av bunnfradrag. Og vi redusert finanskostnader på 140 millioner. Dette grunnet redusert kommunal gjeld.

PP, INP, Kleppelista og Konservativt mener vi trenger en helt ny retning for Kristiansand, med klare, tøffe og ansvarlige prioriteringer, slik at innbyggere og næringsliv får en bedre hverdag. Vi kaller det; «En ny og rettferdig kurs for Kristiansand»