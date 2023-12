Hver eneste dag - kl 6.58 setter jeg meg på toget, åpner pc'en og forbedrer meg til dagens gjøremål. Og kl 16.08 pleier jeg å ta toget hjemover igjen....også da med pc'en i fanget.

Får svart på de mailene og teamsmeldingene jeg ikke rakk på kontoret eller får lest litt saksdokumenter. For oss som bor i indre bygder er jeg takknemlig for dette tilbudet som go ahead har. Vi er mange som er det - både arbeidstakere, studenter og skoleelever og en og annen innbygger fra bygda som skal til byen på en shoppingtur eller en sykehuskontroll.

Toget er vårt eneste tilbud til å kunne pendle til Kristiansand kollektivt. Buss går det ikke. Så takknemligheten for toget er STOR hos meg - selv om jeg betaler dobbelt så mye for turen i forhold til de som tar buss like langt (2044,- pr mnd) Dessverre opplever vi at toget er en del forsinket. Men vi blir møtt av hyggelige konduktører som beklager og innimellom kommer med en kaffekopp for å få oss til å bli i litt bedre humør når vi må vente en times tid på toget. Konduktører og lokførere er fantastiske folk!! De får mye ufortjent pes - for det er ikke deres feil at det ikke er satset på jernbane i Norge!

Grunner vi får til forsinkelser er oftest dårlig motorkraft. Motorene går varme og kobler seg ut. Noe som ender opp i at toget klatrer sakte sakte sakte oppover bakkene. Det er utrolig at det i det hele tatt går ann å ha så dårlig kvalitet på togene i dette landet vårt. Dagens bukett med blomster går til konduktørene som hver morgen og ettermiddag møter meg med et smil. Dagens kaktus går til de som har ansvar for pengesekken og planlegginga av togtilbudet i Norge. Ha en herlig ettermiddag ønskes dere alle - fra et tog som i dag er i rute!