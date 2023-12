Mange har kommet til oss, nedbrutt og sårbare, etter skade, funksjonstap eller mange års tungtveiende omsorgsoppgaver i hjemmet. Det har vært en sann glede å hjelpe/støtte flesteparten av dere i kampen om å kjempe dere ut av rullestolen og tilbake til et liv, gående på to ben. Dere skal vite at selv etter utskrivelse, gjør dere fremdeles inntrykk på meg. Støtt og stadig ser jeg en og annen av dere, gående nedover Markens. Da smiler jeg for meg selv, og gleder meg over hvor stor fremgang dere har hatt.

Men nå, nå står vi dessverre ved veis ende. Flertallet i bystyret, har ikke forstått hvor viktig, unikt og effektfullt dagens tilbud ved rehabiliteringssenteret kløvertun er. Ei har de heller ikke forstått at kvalitet ikke er noe som kommer gratis, kvalitet koster men er det som virkelig vil lønne seg i det lange løp. Å spare 10 mill. årlig her og nå, er åpenbart mere forlokkende enn å ta vare på innbyggernes fysiske og psykiske helse. Men denne innsparingen vil være kortsiktig, for i det lange løp vil dette straffe seg med økt hjelpebehov i hjemmet og økt behov for sykehjemsplasser.

Men dere skal vite at vi som ansatte har kjempet. Ikke for oss selv og vår arbeidsplass, men for alle dere som potensielt kan ha behov for rehabilitering i fremtiden. Vi har kjempet for våre og deres fedre, mødre, brødre og søstre, venner og naboer. Vår erfaring er at hvem som helst plutselig en dag kan ha behov for rehabilitering. For at dere som brukere virkelig skal få utnyttet fult ut og gjenvinne deres fulle potensiale, må tjenesten utføres av ansatte med høy rehabiliteringskompetanse, tilpasset lokaler og dermed tilstrekkelig kvalitet. Til tross for hva direktøren i helse og mestring og politikerne måtte ytre og mene, har vi ansatte erfart at vi ikke klarer og vil klare å tilby samme type gode kvalitet på tjenesten, dersom tjenesten flyttes til Valhalla.

Når politikerne nå fratar oss ansatte nåværende lokaler som er så veltilpasset og egnet dets formål, kan dette sammenlignes med å frata en tømrer arbeidsbilen med verktøyet hans. Erstatningen de gir oss vil være det samme som å gi tømreren en liten verktøykasse, med beskjeden om å fortsette å levere et like kvalitetssikkert produkt som tidligere. Komplett umulig.

Å gi oss ansatte tilgang på vikarer som daglig har arbeidsoppgaver knyttet til en helt annen tjeneste, vil være som å sende samme tømrer-nå med den lille verktøykassen, møbelsnekkere for å hjelpe til med å bygge reisverket på et hus. Flytting av rehabplassene, vil medføre at kvaliteten på tjenesten går ned. Rehab.plassene vil da fungere som kortidsplasser. Spesielt også siden antallet reduseres fra 20 til 13-15 plasser, som igjen vil medføre at kun de dårligste fungerende pasientene bli prioritert til plassene. Resterende må klare seg selv i hjemmet med lavtrrskeltilbud som hverdagsrehsbilitering, i mange tilfeller er dette ikke nok for å gjenvinne tidligere funksjonsnivå.

Jeg håper politikere som er i flertall i bystyret snur. Om ikke for deres egen skyld, så håper jeg de gjør det for deres mor, far, ektefelle, bror eller søster. Ingen vet når de selv får status som nærmeste pårørende eller som bruker. Den dagen vil det være for sent å angre på at tjenesten ble lagt ned. Om de ikke snur, så håper jeg de kan stå rakrygget ovenfor deres nærmeste og forsvare hvorfor de står uten mulighet for å motta et optimalt rehabiliteringsforløp den dagen de virkelig skulle trenge et. 34 ansatte v/avdelingen har advart både vår egen ledelse og polikerne om konsekvensene av å legge ned kløvertun, til nå har vi snakket til døve ører.

Men det er enda ikke for sent å lytte til erfarne fagfolk, som har gode, faglige argumenter for at det vil være katastrofalt å legge ned nåværende Kløvertun. Invester i innbyggernes fysiske og psykiske helse, det vil gi best uttelling på sikt! Bevar Kløvertun, det vil lønne seg på sikt!