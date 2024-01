Når jeg først er inne på det, så er Richard Nodeland stadig den som imponerer meg, med sine store reportasjer, meget informative og ikke minst avbalanserte.

Nå gjelder det en helt annen ting, et vennlig spørsmål: Kan ikke journalistene være litt mer nøye med stedsnavn? Når dere skriver fra Søgne, så blir det nemlig nesten alltid galt. Bygdas geografi er nok litt komplisert, ja, for eksempel dekker stedet/gården Tangvall egentlig bare en mindre del av de store slettene som går under navnet Tangvallsletta. Grovt sagt har vi der gårdene Kleppland i øst, Stausland i sørøst, men mesteparten av sletta rett sør/sørvest for Rådhuset hører til gårdene Eik og Sangvik.

La meg være så freidig å komme med et forslag: Når dere intervjuer en person, så innleder dere vel gjerne med å spørre om dennes navn og passer nøye på å få det korrekt. Det virker på meg – i alle fall i mange tilfeller og over laang tid – som om dere samtidig glemte å spørre om hvor i Søgne personen i intervjuet befinner seg – og så må dere gjette når dere setter dere ned for å skrive saken.

La meg ta to eksempler i nær fortid: Da dere nylig intervjuet pensjonert kommunelege Frank Andersen idet han holdt på å kløyve ved, så oppholdt han seg på et sted ”ved Lunde” (29.12-23, s. 5). Han befant seg imidlertid på gården Leire, et stort sted i Søgne, over en km langt og nesten tilsvarende bredt. Gården/stedet Lunde er på den andre siden av elva, mange hundre meter fra der dere fant Frank og veden. Likevel kan vi ikke si ”ved Lunde” var direkte ”galt”, men det oppfattes utvilsomt som en nokså ”pussig” beskrivelse.

Og på nettsida den 10.01.24 fins artikkelen ”De jobber i kommunen og bor i Søgne”. Det er bilde av en stor forsamling, og det blir forklart hvor de befinner seg. Men til tross for at stedets navn står på et antatt iøynefallende skilt på bua 10 m fra der alle står, med store bokstaver og vendt ut mot forsamlingen, så har journalistene klart å skrive feil navn. Og 25 m bortenfor, i veikrysset, står en veiviser med stedsnavnet i toppen, så har det likevel ikke hjulpet, likeledes samme på de to ventebuene for bussen 30-40 m fra forsamlingen.

Disse bemerkningene kan synes unødig pirkete – og kanskje urettferdige for noen – men dere skal vite at det er lagt atskillige årsverk, faktisk, i det å samle inn stednavn i Søgne og få dem riktige. Vi gav ut ei bok i 1989 med 8500 stedsnavn plassert på kart – nå ville det ha vært for sent pga verdifulle informanter er borte – en gruppe holdt på med oppsøkende innsamlingsvirksomhet med medbrakte kart i månedsvis rundt om i hele bygda. Selv var jeg siden leder for en aktiv navnekomite i 17 år og medlem i fem. For mange her er altså stedsnavn viktige, vi har en ”Navnebibel” – de er verdifull lokalhistorie og så kjedelig å se at stedsnavnene vannes ut.

Men motsatt – så skal det så veldig lite til, bare bitte grann oppmerksomhet og omtanke, bare et spørsmål til den som intervjues, for å få navnene riktige og plassert på riktig sted. Om det synes vanskelig, så ring meg, jeg er lutter øre.