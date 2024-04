Men jeg reagerer sterkt på introen "Noen vil ofre livet sitt for vårt demokrati, mens andre dukker på grunn av glutenallergi" og at Blågestad latterliggjør og bagatelliserer cøliaki (som glutenallergi faktisk er) og laktoseintoleanse.

Som mor til tre barn med slike utfordringer, en cøliaker, en melkeproteinallergiker og en laktoseintolerant, kan jeg garantere at dette ikke er bagateller! Når de gruer seg for å gå ut og spise på restaurant fordi disse ikke alltid er like nøye, når de gruer seg for å spise hjemme hos andre fordi de ikke møter kunnskap og toleranse for sine sykdommer. Eller når de sitter i timevis på do med "full flush" begge veier, ligger i senga og vrir seg i smerterier og lurer på om dette livet egentlig er verdt å leve? Tror Blågestad virkelig at dette er en innbilt tilstand? Tror hun at det er noe de kan velge? Tror hun at det er disse ungdommene som velger bort Forsvaret?

Nei, det er Forsvaret som velger bort dem! Det er Forsvaret som ikke kan tilby spesialkost hverken i leir eller i felt, det er nemlig for omfattende og kostbart.

Tror du en slik artikkel vil gjøre samfunnets forståelse og toleranse for de med slike sykdommer bedre? Det tror nemlig ikke jeg.

Hilsen sint Mamma