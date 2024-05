Dette er viktig også for Agder; og Regionplan Agder 2030 kan oppsummeres med at levekårene skal opp og utslippene ned.

Politikk er å ville. Det er vanskelig å se hva de styrende partiene i Agder; Høyre, Frp, Krf og V vil framover når det gjelder energi, industriutvikling og klimasatsninger. Agder har en viktig nasjonal rolle i etableringen av fremtidens grønne industri. Vår geografiske plassering med tilgang på fornybar kraft, kort vei til Europa og industrikompetanse i verdensklasse gjør vår region til en attraktiv landsdel for etablering av ny industri. Det er et stort potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens sterke teknologikompetanse og store overskudd av fornybar kraft. Industrinæringer som prosess -og mekanisk industri og leverandørindustri for olje- og gassvirksomhet står særlig sterkt.

Dette er ingen uenige i, og Agder fylkesting har anerkjent regionens fortrinn i sin strategi for kraftforedlende industri på Agder. Målet for strategien er at Agder skal være attraktiv for etablering av ny grønn, fossilfri kraftforedlende industri, basert på regionens fortrinn og egne kraftressurser.

Vi er helt avhengig av at de kommunene som setter av areal for utbygging av fornybar kraft, om det er sol, vind eller vann, skal ha igjen for det gjennom direkte inntekter.

Skal vi lykkes med å kutte utslipp og utvikle ny, grønn industri i regionen trenger vi tilgang på mer fornybar kraft og mer nett. Det sier regjeringen, LO og NHO når de sammen har lansert «Kraftløftet». I rapporten står det om Agder sin situasjon: «Agder er et kraftfylke som sikrer stabil forsyning av fornybar kraft til folk og bedrifter i egen region, og som bidrar med kraftutveksling til utlandet og oppdekking av et stort kraftunderskudd på Østlandet. Om lag 12 prosent av all vannkraftproduksjon i Norge skjer i Agder. Dette er den viktigste årsaken til at Agder historisk sett har hatt et betydelig kraftoverskudd. I møte med klimaomstilling og industrisatsing er kraftbehovet i Agder ventet å mer enn dobles i årene fremover. Flaskehalser i kraftnettet til naboregionene er en stor utfordring som har gitt høye priser og redusert konkurranseevnen det siste året. Uten økt tilgang på fornybar kraft og forsterket kraftnett i Agder, risikere man at arbeidsplassene, klimaomstillingen og konkurransekraften settes i spill. Agder trenger et skikkelig kraftløft, og det haster.»

Ap/Sp-regjeringen har nå sørget for flere endringer som sikrer inntekter dersom det er lokalt ønske og enighet om det. Regjeringen har også styrket kapasiteten ved konsesjonsprosesser, mer bruk av digitale verktøy og et hurtigspor i de sakene som ikke er konfliktfylte. De nye nasjonale retningslinjene for planlegging har gitt kommunene ansvar for å gå igjennom sine arealplaner for å se hvor det kan passe med etablering av fornybar energi og industri.

Denne typen spørsmål krever ansvarlighet og ikke populisme. Skal vi lykkes krever det tverrpolitisk samarbeid mellom de partiene som ønsker utvikling av dagens og framtidas grønne industriutvikling med bruk av våre naturgitte ressurser.

Agders styrende partier Høyre, Frp, Krf og Venstre har etter valget i høst ikke lagt fram noen styringsplattform, men sier de styrer etter Regionplan Agder. Hva som prioriteres i Regionplan Agder vet vi dermed ikke. Det kan synes som de ulike partiene selv velger sine saker. Det er kanskje derfor det dominerende partiet Høyre lar Frp kjøre på med kjernekraft i alle fora. Næringslivet er tydelig på at det er en avsporing av debatten. Eller kanskje det skyldes at Høyre trakk seg fra forliket i Stortinget om havvindsatsningen for Sørlige Nordsjø II. Næringslivet er tydelig på at Agder har stått samlet om havvindsatsningen før, det er unikt nasjonalt, og kan være avgjørende for videre utvikling av leverandørindustrien og framtidige arbeidsplasser.

Skal vi lykkes med å skape flere arbeidsplasser, øke eksporten og nå klimamålene er det viktig at det tas et tydelig lederansvar på vegne av landsdelen.