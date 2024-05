Jo, den gikk med sykkel til datidens «Formelfabrikken i Randesund». Første etappe gikk via hengebroa over Otra til Hagen, deretter nedover Sødalsveien, som fortsatt bare var en grusvei, og via Lund til Vige. For Varoddbroa var enda ikke helt ferdig, så det ble en ferjetur over til Randesundslandet mens vi betraktet det nye byggverket, broa, nedenfra. Jeg tror medbrakt niste og saftflaske ble inntatt ved ankomsten til Formelfabrikken, eller kanskje ikke, for det luktet jo vondt der.

Turens høydepunkt husker jeg imidlertid godt. En 50 øres ispinne, eller var det 25 øre den kostet, kjøpt på Frigstad landhandel på tilbaketuren. Så tilbake over fjorden med ferja, og etterhvert tråkket vi oppover langs elva igjen før vi ganske så slitne var tilbake i skolegården på Hommeren.

Var det en grei tur? Ja, egentlig var det vel det, eller kanskje «husken» er blitt dårlig etter 68 år? Men en ting husker jeg veldig godt, nemlig at noen av våre jevnaldrende som «bodde i byen» reiste på overnattingstur til Danmark, kanskje med «Jylland»? Jylland var den gamle «danske-båten», der de fleste reisende ble sjøsyke dersom vinden overgikk «laber bris». Så kanskje var vi som bodde på «landet» heldige likevel som fikk lov til å sykle til Formelfabrikken i Randesund. Jeg husker ikke at noen ble sjøsyke på ferje-turen over Tovdalsfjorden. Det skjer vel heller ikke når dagens, litt eldre ungdommer er på vei «Over Rio og Shanghai. Over Bali og Hawaii», eller til hvor som helst ellers på kloden. Men tjen helst pengene til turen selv. God tur!