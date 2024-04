Problemet er at målet forenkler virkeligheten for mye. For økning i biltrafikk i det meste av regionen har svært små skadevirkninger og er uproblematisk, mens det ikke er noe positivt ved å ha samme trafikk som nå sentralt - der trengs nedgang. Ulike situasjoner krever ulike tiltak. Å tenke at nullvekst i hele regionen blir akseptabel trafikk, er like tvilsomt som ordtaket om at en fot i fryseren og en på kokeplata er helt skjønt.