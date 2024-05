Foreningen hadde invitert stortingsrepresentantene og medlemmene av Utenriks- og Forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp) og Nils-Ole Foshaug (Ap), sammen med president i Norges forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug, til å belyse både bakgrunnen for langtidsplanen og hvordan alle de politiske partiene nå ser på hva som er nødvendig for å sikre Norges sikkerhet. Temaet hadde tydeligvis fenget, for ca 90 tilhørere med stor interesse for Forsvaret hadde inntatt salen, noe som er rekord for et møte i Kristiansand Forsvarsforening.

Etter en grundig gjennomgang av Dalhaug på den geopolitiske situasjonen og utviklingen i Ukraina som ligger til grunn for den norske utviklingen som har ledet til den største satsningen på Forsvaret siden 2. verdenskrig, gikk han gjennom de kapasitetene som er foreslått i langtidsplanen. Deretter inviterte møteleder stortingsrepresentantene til å kommentere den jobben som har vært gjort i både komiteen og internt i partienes stortingsgrupper for å komme frem til den langtidsplanen som nå er fremlagt.

Under en tale til Norges forsvarsforenings ledermøte forrige uke sa Forsvarsminister Bjørn Arild Gram at langtidsplanen var et resultat av en bred enighet blant alle partiene på Stortinget, og at det hadde vært mange møter for å sørge for at det var en bred enighet i den planen som ble lagt frem.

Nå er det engang slik at planen skal til behandling i Stortinget. Utrolig nok virket det som at begge representantene, som kommer fra hver sin side av politikken, virket ganske forent i forhold til at den fremlagte planen må vedtas. På spørsmål fra møtelederen om hvordan dette skal finansieres var svarene mer vage. Ut fra det tolker vi svarene som at de fleste partiene er enige om at vi trenger styrking av Forsvaret, men at den store utfordringen ligger i hvordan dette skal finansieres. For det er mange grupper på Stortinget som kjemper som sine områder, og ingen vil vel redusere helsetjenester, samferdsel osv. Så her må nok de folkevalgte gå på kompromisser i forhold til hva som kan vente og lage strengere prioriteringer.

Begge representantene mente at vi kunne komme langt selv innenfor grensene til handlingsreglene for Oljefondet. For som Forsvarsforeningen sier i sine uttalelser: Hvis vi ikke har vår frihet, kan vi heller ikke bestemme over våre sosiale tjenester eller alle andre tjenester for den saks skyld, Oljefondet inkludert. Skulle en ny verdenskrig komme, vil det medføre en økonomisk krise verden over, og Oljefondet sannsynligvis blir halvert i verdi så å si over natten. Derfor er vår sikkerhet og frihet grunnlaget for at vi skal kunne tilby innbyggerne de tjenester vi tilbyr i dag.

Derfor MÅ vi ha et troverdig forsvar!