Utvalget sliter allerede med å få helsebudsjettet i balanse, så vedtak som vil øke presset på helsetjenestene vil ikke gjøre situasjonen bedre for de som trenger nødvendige hjelp. I sakspapirene kunne vi lese at bransjen tror at en utvidelse til kl. 03 ville føre til en omsetningsøkning på 25 prosent, og de har sikkert rett? Men vi vet at økt forbruk fører til økning i helseskader, både personlig og for samfunnet som helhet, med økende vold og utrygghet. Politiet og helsevesenet advarer: økte skjenketider fører til økt pågang til legevakten og politiet må øke bemanningen.

En søkning i ChatGPT om alkohol og vold gir følgende svar: Det er en tydelig sammenheng mellom alkoholbruk og vold. På samfunnsnivå øker omfanget av voldshandlinger når alkoholkonsumet øker, og minker når alkoholbruken reduseres. Alkoholpåvirkning er en bidragende faktor til vold, men sammenhengen er kompleks. Begrensninger i tilgjengelighet av alkohol på skjenkesteder ser ut til å påvirke omfanget av vold. Vold forekommer hyppigst på tidspunkter da beruselse er vanligst, altså om natten og i helgene.

Jeg må bare oppfordre alle partiene i bystyret til å la sine representanter stemme fritt når saken kommer opp der. Jeg er overbevist om at flere representanter i helseutvalget kjente på partipisken og følte seg ubekvemme etter dette vedtaket, så nå har bystyret muligheten til å rette opp denne feilen!