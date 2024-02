Først sesjon som valgte ut de som skulle fordeles i hæren, marinen og luftforsvaret. Verneplikten i hæren var 12 mnd., i marinen og luftforsvaret 18 mnd.

For min del vervet jeg meg i luftforsvaret for 3 år i 1961. Lønnen var 12.000 kr pr år, pluss gratis kost og losji. En god lønn for en 18-åring dengang.

Etter hvert har verneplikten i Norge blitt kraftig utvannet. Når vi ser hva Russland holder på med i Ukraina, er det all grunn til bekymring for hva som kan skje i nabolandene hvis Russland skulle okkupere Ukraina. Nå har heldigvis de baltiske land og Finland og Polen blitt medlemmer i Nato. Sverige blir vel den neste. Hele grunnlaget for å være med i Nato er en for alle og alle for en. Men Trump har skapt usikkerhet om USA vil stå for sine forpliktelser ved et evt, angrep fra Russland. Norge skal øke bidraget til Nato til 2 prosent av brutto nasjonalproduktet innen 2026. Under den kalde krigen brukt Norge 3-4 prosent til forsvaret. Uten Oljefond.

Det tar mange år å bygge opp et godt forsvar. En god begynnelse vil være å innføre obligatorisk verneplikt for kvinner og menn fra 18 år. Da kan de skaffe seg en gratis utdannelse og erfaring videre i arbeidslivet. Saniteten må prioriteres, med tanke på hvor mange flere hender vi trenger innen pleie og omsorg. Verneplikt kan også være en mulighet for de som detter ut av videregående. Hvis regjeringen har vilje og evne kan dette settes i gang umiddelbart.