Et av de verste eksempelet på dette «dobbeltspillet» er AP med full støtte av Høyre og Fremskrittspartiet som vil fortsette med å flå bilistene med bompenger og rushtidsavgift for å del finansiere veibygging i Norge. Dette skjer utrolig nok mens milliardene ruller ut av Norge, til korrupte regimer som myrder og undertrykker sitt eget folk. Penger som vi heller kunne kunne brukt deler av til støtten til og forsvare det uprovoserte angrepet mot Ukraina.

I media kan vi alle også til stadighet lese at Fremskrittspartiet sier at de er imot bompenger, men hva hjelper det bilistene når Fremskrittspartiet daglig i sine kompromisser setter nye Norgesrekorder i bompenge og rushtidsavgift i sin iver etter godt betalte posisjoner i bom og vindturbin industrien. Det handlet dessverre kun om personlig inntekt.

Folkens: Faktum er at det lokalt bare er Kleppelista som ikke vil dobbeltbeskatte bilistene med bompenger i vår by og vårt fylke! Vi vil nemlig benytte alle bilrelaterte avgifter til sammen over 90 milliarder pr. år, til samferdselsformål gjennom en forskutteringsordning. I tillegg til dette vil Kleppelista selvsagt fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i et tempo som nasjonen Norge kan bli stolt av!