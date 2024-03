Det er ikke mine ord, men tilhører arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (AP), i en artikkel på NRK 20. mars. Det er godt å høre en statsråd som kaller en spade en spade, særlig når det gjelder et så sensitivt område som inkludering, arbeid og innvandring. Hun har dessverre helt rett og vi har visst det lenge, selv om venstresiden har holdt seg for både øyne og ører og ikke vil innrømme fakta.

Det er bare å gå inn på Statistisk sentralbyrå (SSB) så får vi fakta:

- Det er for få innvandrere som er i jobb.

- Seks av ti barn i familier med lav inntekt, er innvandrerfamilier.

- Et klart flertall av de 130.000 som mottar sosialhjelp er innvandrere.

I tillegg ser vi at innvandringen fører med seg negativ sosial kontroll og æresvold. Dette er en dobbel utfordring fordi det går ut over innvandrerjenter og deres mødre. Vi ser også at særlig gutter med innvandrerbakgrunn faller oftere fra i skolesystemet og ender opp uten fullført eksamen og jobb. Da er veien dessverre kort til kriminalitet og vold.

Hvilken farge har så fattigdommen fått? Skal vi som ministeren gjør, kalle en spade en spade, er det ikke vanskelig å finne ut det. Igjen kan vi støtte oss på tallene til SSB. Det er innvandrere fra de såkalte R-3 landene som troner nederst på de aller fleste statistikker; innvandrere fra Afrika, Midtøsten og det muslimske Asia.

Vi må altså få flere i jobb, men det er ikke den enkleste jobben i verden, når æresvold og negativ sosial kontroll står i veien. Vi må spre innvandringen mer utover landet, sier Brenna, og til steder der det er jobber å finne. Men, det er heller ingen lett oppgave. Etter fem år kan innvandrere slå seg ned hvor de vil. Da flytter de til Oslo, Drammen, Sarpsborg og Fredrikstad for å være nærme sine egne. Da er det ikke utsiktene til jobb som teller, men storfamilien og trosfeller. Da er veien kort til NAV. Er det rart at Drammen og andre kommuner nå forsøker å begrense mottaket av innvandrere fra disse landene, for å berge sosialbudsjettene.

Den store elefanten i rommet er det ingen som vil røre, foreløpig. Vi må begrense innvandringen til Norge fra disse landene. Gjør vi det, kan også fattigdommen i Norge begrenses og til og med skifte farge igjen.