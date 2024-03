Som medlem av helseutvalget i Kristiansand har jeg over lang tid og flere år advart mot den sulteforingen som bystyreflertallet systematisk over flere bystyreperioder gjør ovenfor helse og mestringssektoren i Kristiansand kommune.

Denne saken viser dessverre etter min mening at fagre ord og festtaler ikke gjelder overfor de «svakeste av de svake» som trenger hjelp og støtte for å få livene sine til å fungere i hverdagen.

Jeg håper virkelig at Statsforvalteren i Agder nå pålegger Kristiansand kommune å rydde opp slik at en sårbar familie med et sykt barn får den hjelpen de trenger og fortjener.

Dette er derfor en viktig sak som jeg vil følge opp politisk.