“Barbie er alltid perfekt”. Ifølge den nye Barbie filmen, er Barbie alt, og alle Ken-ene liker henne. Barbie har alt på plass. Sminken, klærne og det lange, fine håret. Men i virkeligheten er jo ikke alle jenter sånn. Og er det sånn at man er perfekt sånn som man er?

Selvfølgelig er du perfekt sånn som du er!

Men det er lett å føle seg mislykket. At du ikke er bra nok. Du løper ikke fort nok, er ikke sterk nok. At du ikke får til ting på trening. "Så plutselig er det ikke noe vits å gå på trening.” Du får det uansett ikke til, jeg vet du har tenkt det. Det har jeg også, og sånn er det bare. Alle dager er ikke bra. Men det kommer en dag hvor du føler deg som den sterkeste i verden. Og det vet jeg at du er!

Hvorfor har det blitt sånn?

Ungdata 2018 skriver at det er flere jenter enn gutter har depressive tanker og at det øker med antall fra 8. trinn og oppover til vg3. Helse Norge skriver at en av symptomene på depressive tanker er lav selvfølelse. Lav selvfølelse betyr at man ikke er fornøyd med kroppen sin. Det er lett å kjenne på den følelsen, dessverre. Jeg synes at vi må gjøre noe med disse dumme følelsene.

Nå må vi holde munnen lukket!

Vi må slutte med all nedsnakkingen, mobbingen og baksnakkingen. Hvis vi bare slutter med de kjipe kommentarene, så blir det mye lettere. Selv mener jeg at en av hovedgrunnene til dårlige selvfølelser er måten vi snakker til hverandre.

Du er super duper!

Du er perfekt akkurat sånn som du er! Uansett hvordan du ser ut, hva du liker å gjøre, klesstil, utseende, ikke populære, populær så er du PERFEKT! Så til slutt vil jeg si deg noe min kusine alltid sier til meg: drit i hva de rundt deg synes, bare vær deg selv! Vi må respektere hverandre, og hvis vi gjør dette tror jeg at alle får en mye bedre hverdag!